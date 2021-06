En la apertura del X Congreso de CCOO CLM, Unai Sordo muestra su “perplejidad” ante las dudas en el Gobierno sobre la oportunidad de subir el SMI

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de junio de 2021 , 13:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha intervenido en la apertura del X Congreso de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha que se celebra hoy y mañana en Toledo bajo el lema ‘El trabajo, la fuerza del sindicato’, donde ha reclamado que el Gobierno nacional atienda ya la agenda social comprometida y pendiente, acometiendo una nueva subida del SMI, derogando la reforma laboral, y pactando una mejora del sistema público de pensiones.



En atención a los periodistas antes de comenzar el Congreso, el secretario general de

CCOO ha mostrado su asombro porque en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hable claro de su consideración de los beneficios de subir ya el Salario Mínimo: “El proceso de vacunación nos va a llevar pronto a la inmunidad colectiva, todos los análisis dicen que la economía española va a crecer con mucha intensidad en la segunda parte del año; ese crecimiento tiene que verse necesariamente acompañado de una profunda agenda social”.



Frente a la “gran noticia” que es que el Plan de Recuperación haya pasado con nota los trámites establecidos por la Unión Europea, producen “perplejidad algunas dudas que estoy escuchando, desde el presidente del Gobierno a la ministra de Economía, diciendo que hay que priorizar la generación de empleo respecto a subida del SMI”, ha añadido Unai Sordo.



El secretario general ha defendido que el Gobierno cambie esos discursos: “Vamos a ser beligerantes en CCOO, no se puede congelar el SMI en España en 2021”. Subir el SMI, corregir la reforma laboral y garantizar el sistema público de pensiones “son las medidas que le gobierno tiene que tomar, a través del dialogo social si es posible, para que la ciudadanía entienda la utilidad de un gobierno progresista”.



Unai Sordo ha mostrado también su agradecimiento a Paco de la Rosa como candidato a seguir al frente de CCOO CLM en un segundo mandato en el Congreso que hoy ha empezado: “Hay que reconocer el trabajo de CCOO en Castilla-La Mancha estos años, una organización que tiene uno de los porcentajes de afiliación más altos”.



“El sindicato ha estado a la altura”



Por su parte, Paco de la Rosa, ante los medios de comunicación, ha dicho que el de hoy es “el día más importante de CCOO CLM donde hacemos un examen critico de estos cuatro años, años especialmente complicados, en los que los trabajadores y trabajadoras han dado la talla, y creo que el sindicato ha estado la altura”. CCOO CLM "se ha consolidado estos cuatro años. Por nuestro modelo organizativo, vocación y solidaridad, hemos sido capaces de seguir siendo la primera organización sindical".



De la Rosa espera tener “ el respaldo del conjunto de la organización para trabajar duro, intensamente y sobre todo colectivamente, para que CCOO pueda aportar todos lo necesario para que dentro de cuatro años los trabajadores y trabajadoras de CLM estén infinitamente mejor de lo que están hoy”.



Temporalidad, el talón de Aqulies



Ya en las intervenciones para comenzar el Congreso ha hablado al auditorio el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien ha reconocido la aportación de CCOO a la vertebración de Castilla-La Mancha, y ha defendido que el Gobierno tiene claras sus líneas de acción para corregir las relaciones laborales actuales: “El mercado de trabajo en España es insatisfactorio, no podemos decirlo de otra manera; tenemos una tasa de desempleo no soportable, especialmente en jóvenes, y con una precariedad que no es asumible”. Junto a ello “la temporalidad es nuestro talón de Aquiles, maltrata a trabajadores y a empresas”. Las reformas pendientes “tienen que estar en marcha antes de acabe el año”, ha defendido Pérez Rey, que ha pedido “involucrarnos todos” ante los enormes retos del país.



También ha intervenido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha hablado en particular de la utilidad de los fondos europeos del plan Next Generation para afrontar el escenario postcovid, y ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay un clima de diálogo que debe hacer esos fondos más útiles aún: “Que el camino del entendimiento siga mucho tiempo, porque estos fondos son excepcionales, dentro de unos años ya no van a llegar”.



García-Page ha destacado la aportación de CCOO CLM junto a los demás agentes sociales para que los efectos de la pandemia tuvieran un impacto menor, un trabajo hecho “con inteligencia” junto a empresarios y sindicatos, poniendo como ejemplo que “somos la segunda comunidad donde mejor hemos sacado a los trabajadores de los ERTE”.



En la apertura del Congreso, aparte de los representantes de federaciones y territorios de CCOO e integrantes de la Ejecutiva confederal que han acompañado a Unai Sordo, han asistido como personas invitadas también representantes de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás y Félix Peinado, así como el secretario de Organización de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, representantes de partidos políticos como Sergio Gutiérrez (PSOE), Juan Ramón Crespo (Izquierda Unida), José Luis García Gascón (Podemos), y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Asimismo, ha asistido entre otros el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. También han asistido representantes de medios de comunicación de la región.



El Congreso continúa hasta mañana viernes



Tras la apertura del Congreso, éste ha dado comienzo con la lectura y defensa del informe general a cargo de Paco de la Rosa como secretario regional de CCOO CLM. Los representantes de las cinco uniones provinciales de CCOO y de las siete federaciones regionales responderán a ese informe durante la tarde, para después pasar a su votación.



En el Congreso se debaten también los documentos de trabajo de CCOO CLM para el futuro mandato, y se votarán las candidaturas a secretario general, a la Comisión Ejecutiva Regional, a la Comisión de Garantías, y la delegación que en nombre de CCOO CLM participará en el Congreso confederal de CCOO, en octubre. En el mediodía de mañana viernes se expondrán los resultados de dichas votaciones, y se dará a conocer la nueva Ejecutiva Regional. La intervención del secretario general servirá para clausurar el Congreso.