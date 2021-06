El PP acusa a la Junta de Page de mentir y jugar con la salud de los castellano-manchegos: “Es falso que ya se pueda pedir cita presencial con el médico”

jueves 17 de junio de 2021

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha acusado hoy al Gobierno de Page de “mentir, manipular y jugar con la salud de los castellano-manchegos” con un tema tan sensible como es la sanidad, ya que, “es falso” que “ya se pueda pedir cita de manera presencial con el médico”.



Así se ha pronunciado Moreno, en el Pleno de las Cortes Regionales, después de que la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, anunciara ayer, “a bombo y platillo” que ya había vuelto la “presencialidad” a la Atención Primaria en Castilla-La Mancha.



De esta manera, el propio Moreno, ha “mostrado en la tribuna” que es mentira que esto sea así, puesto que, esta misma mañana, ha intentado pedir cita con su médico y en la página web le han remitido a que coja cita telefónica para ser atendido en su centro de salud.



Por otra parte, Moreno ha asegurado que la directora gerente del SESCAM “debería estar ya fuera de la política” después de no haber pisado ni un solo hospital y ni un solo centro de salud en pandemia.



Además, ha recordado que la propia Leal dijo que “había suficientes EPIs si los profesionales sanitarios los sabían utilizar de manera adecuada” cuando la realidad es que se tenían que proteger “con bolsas de basura”.



“Esa es la credibilidad que tiene la directora gerente del SESCAM y quien la mantiene en ese puesto”, ha lamentado.



Moción del GPP



Además de esto, Moreno ha detallado todos y cada uno de los puntos de la moción presentada por el GPP en el que se incluyen propuestas para mejorar la sanidad pública regional como incrementar las plantillas de profesionales sanitarios de todos los grupos para garantizar la calidad en la asistencia sanitaria y reducir las listas de espera, garantizando las contrataciones para las sustituciones por periodos vacacionales, excedencias y permisos, así como entablar un proceso de negociación con el colectivo de interinos.



También, el GPP solicita prohibir la realización de contrataciones laborales inferiores a un 50% de la jornada laboral para todos los profesionales que trabajen en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.



Además, apuesta por iniciar el reconocimiento de la Carrera Profesional para todos los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y recuperar, de manera inmediata, la atención presencial en la Atención Primaria, como forma preferente de relación médico paciente.



También, el PP-CLM pide abrir de manera inmediata en el nuevo Hospital Universitario de Toledo, los servicios de urgencias, cuidados intensivos y la hospitalización, así como aquellas instalaciones que se requieran para los pacientes con patología covid-19, así como impulsar de manera decidida, aumentando las dotaciones presupuestarias y acortar los plazos de finalización de las obras, de las infraestructuras hospitalarias de la región.