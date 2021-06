DIEZ MINUTOS Marta Peñate confiesa que tuvo problemas con las drogas: "Me cuesta hablar del tema"

REDACCION

jueves 10 de junio de 2021

La vida de Marta Peñate no ha sido precisamente un camino de rosas, sobre todo desde que nos enteramos de que le falta un riñón, y si ya dejó claro que sus vaivenes con Lester venían de muy atrás cuando llegó a 'La isla de las tentaciones' (donde tuvo un comportamiento de lo más criticado), ahora ha querido revelar un problema que ha arrastrado hasta no hace mucho y que también lastró su relación: las drogas: "Yo también he sido joven, y sigo siéndolo, y he fumado porros", ha revelado en su canal de MTMad. Aunque pueda parecer un tema al que ya no se le dé tanta importancia, ha querido dejar claro que 'tampoco ha sido una porreta", pero sí le ha dado verdaderos problemas.



"Puede que haya gente que piense que lo sigo haciendo, porque a veces me dan lapsus de locura. Y tampoco he consumido otro tipo de sustancias, pero esa sí", ha puntualizado.



Marta ha contado que su primer porro se lo fumó en el internado al que le enviaron sus padres con 16 años, y no tardó en cogerle el gustillo: "Cuando más profundicé en el tema fue cuando entré en la universidad. Ahí se hizo más habitual, me acostumbré a fumar por las noches para dormir". "En aquella época estaba con Lester, y creo que esto hizo que mi relación durara más, porque fumar me evadía de la realidad, los problemas hasta se me olvidaban. Ahora que no fumo lo pienso y digo ‘cuánto tiempo perdido, sin hacer nada’, porque me quedaba apalancada en la cama, en el sofá, en el parque… y cuando me quería dar cuenta se había pasado el día entero y no había hecho absolutamente NADA", ha recordado con pena.



Tampoco ha dudado en desvelar que su último porro se lo fumó justo antes de marcharse a 'La isla de las tentaciones', que fue su última recaída, y el 'mono' hizo que su comportamiento se viese alterado: "En la isla ya no pude fumar, y eso me hacía dormir peor y estar más activa mental y físicamente, y fue ahí donde me di cuenta de que ya no quería la vida que tenía antes, incluso cuando veía el programa me daba cuenta de que yo tengo subidas y bajas importantes, pero aquello era demasiado exaltado, no era normal".