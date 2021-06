El chef seguntino, con Estrella Michelin, Enrique Pérez, preside el jurado del II Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León

lunes 07 de junio de 2021 , 12:00h

Un equipo de personalidades expertas en gastronomía y comunicación formarán parte del jurado que tendrá la responsabilidad de elegir a los mejores pinchos y tapas, durante el II Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León, a celebrarse en Palencia, los días 7 y 8 de junio.El presidente del jurado es el chef Enrique Pérez, propietario del Restaurante El Doncel en Sigüenza, Guadalajara, reconocido con una Estrella Michelin desde el año 2017, además de dos Soles de la Guía Repsol obtenidos el 2016. La cocina de Enrique está pegada a su tierra, siempre aderezada con toques de innovación y excelencia.Para este cocinero nacido en Madrid, aunque afincado desde casi toda su vida profesional en el negocio familiar de Sigüenza, el mundo de los pinchos y las tapas representa una muestra de creatividad e ingenio que se puede disfrutar en dos o tres bocados “lo que estos cocineros logran hacer en sus cocinas son auténticas obras de arte. Podemos recorrer España de norte a sur, o de este a oeste y disfrutar de pequeños manjares, grandes en sabor, técnica y utilización de productos en las barras de nuestros bares.” Para Pérez la gastronomía castellanoleonesa es muy rica en sabor y calidad, atributos que destacarán en las creaciones que participan en este II Campeonato haciéndoles difícil, pero también apasionante el trabajo de juzgar.El jurado de esta primera competición, está integrado por un equipo de personas con una destacada trayectoria en el mundo de la gastronomía. Personalidades que tienen en común años de experiencia en el sector, conocimientos que les permitirá calificar y seleccionar a los ganadores de esta competición de cocina en miniatura, que cuenta con la participan 50 cocineros de las nueve provincias castellano leonesas, que se podrá seguir vía transmisión en streaming desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Palencia y desde www.gastropalencia.es Todos ellos convocados por la Academia de la Tapa y el Pintxo de España A Enrique Pérez le acompañarán en la mesa del jurado el cocinero vasco afincando en Mallorca, Igor Rodriguez, Campeón de España de Pinchos y Tapas en el certamen de Valladolid. Juan Carlos Caro chef del restaurante Zelai Txiki con un Sol Repsol, ubicado en San Sebastián. En representación de la Asociación de Sumilleres de España, Cecilia Pérez sumiller cántabra del restaurante Ronquillo, ubicado en Ramales de la Victoria, premiado con un Sol de la Guía Repsol, junto con todos ellos Alicia Gómez, directora de www.actualgastro.com revista digital especializada en el sector de la gastronomía y el mundo del vino.Portugal país invitado del II Campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León Un intercambio gastronómico con cocineros principalmente de las zonas de Oporto y Braganza, aunque también de Lisboa, es la novedad de este II Campeonato, que contará con la presencia de seis reconocidos chefs portugueses, quienes mostrarán parte de la gastronomía del país vecino a través de un showcooking durante los dos días de competición, los detalles se puedes conocer en https://gastropalencia.es/portugal-pais-invitado/ .Entre los elementos a tener en cuenta y a puntuar por el jurado, se encuentran los valores gastronómicos, la estética, innovación y la viabilidad del pincho para servirse en la barra de bar.Más de tres mil euros en premios para los ganadores El jurado otorgará tres premios principales, el primer galardón dotado de 1.500€ en productos Makro, un segundo premio dotado con 1.000€ en productos del Grupo Oblanca y un tercero con 500€ en productos de Embutidos de Cardeña.El jurado tendrá la potestad de entregar una mención especial, además de las categorías especiales, como: Premio a los mejores pinchos que mariden con vino la D.O. Rueda, otorgado por la D.O. Rueda. Premio a los mejores pinchos que mariden con vino tinto, otorgado por D.O. Arlanza. Premio a los mejores pinchos que mariden con vino rosado, otorgado por Bodegas Remigio Premio al maridaje con cerveza otorgado por cerveza KELER. Premio Alimentos de Palencia, otorgado por Alimentos de Palencia. Premio a la Estética, otorgado por Hotel Rey Sancho, sede del Campeonato. Premio Innovación, otorgado por Lechazo Asado Premium. Premio al mejor pincho caliente. Otorgado por Hergaher Premio al pincho frío. Otorgado por Olivares Distribuciones Premio a la participación activa en Redes Sociales, otorgado por Jacoliva Aceite Virgen Extra. Premio al pincho más tradicional, otorgado por Bodegas Valdesneros. Premio a los valores gastronómicos, otorgado por Selectos de Castilla.Un reconocimiento al esfuerzo y constancia de los hosteleros participantes, por su interés en seguir creando nuevas propuestas de pinchos y tapas, lo que enrique aún más la gastronomía en miniatura de Castilla y León, un atributo más para visitar y disfrutar los sabores de esta tierra.El Campeonato de Pinchos y Tapas, es posible gracias al patrocinio institucional del Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo, la Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia, Fundación Siglo, la Junta de Castilla y León; junto con el patrocinio principal de la D.O.Rueda, Makro, Keler, Grupo Oblanca, D.O. Arlanza, Espressa Coffee & Water junto a LavAzza.Y la colaboración de Embutidos de Cardeña, Bodegas Valdesneros, Hotel Rey Sancho, Hergaher, Olivares distribuciones, Lechazo Asado Premium, Fuentes de Lebanza y Salanort. Y la organización de la Academia de la Tapa y del Pintxo.