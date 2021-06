Paco Nuñez : "En mi tierra el problema no es pactar con Vox, es el socialismo que genera miseria"

jueves 03 de junio de 2021 , 10:22h

Castilla-La Mancha podría dar un vuelco en las próximas elecciones si se mantiene la tendencia que dictan las últimas encuestas. En estos sondeos publicados por La Razón el PP y Vox sumarían una mayoría absoluta que desbancaría al PSOE de Emiliano García Page de la presidencia de la región.



En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP en la CL-M, Francisco Núñez, ha dicho que es "una encuesta muy positiva" que "viene a complementar a otras encuestas en las que veíamos que el desgaste de Page se consolidaba" y que "la suma con Vox nos daba una mayoría absoluta de manera holgada, y yo creo que esa es la clave".



Núñez cree que hay que "construir una alternativa al socialismo" entre los partidos de centroderecha y ha asegurado que en su tierra "el problema no es pactar con Vox, es el socialismo que genera miseria e iguala a la baja". "No tengo ningún problema en llegar a un acuerdo con Vox", ha asegurado.



El líder de la oposición en CL-M ha contado que tiene "muy buena relación con Casado y el aparato de Génova" y se ha descrito como "un hombre del PP que tiene claros los principios del partido". En ese sentido ha puesto de ejemplo "la baja fiscalidad".



Francisco Núñez ha señalado que "hay una España que se está vaciando y el PSOE la llena de titulares de prensa y no de oportunidades". Para luchar contra esa cuestión ha propuesto "el modelo Ayuso" que es la demostración de que "se puede gobernar de manera distinta al socialismo a Sánchez y funciona" mientras que Page "quiere subir los impuestos en CL-M y Madrid".



El presidente regional del partido también ha asegurado que tiene muy buena relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.



Francisco Núñez también ha contado que se va a sumar a la convocatoria de Unión 78 para protestar en la plaza de Colón contra los indultos a los líderes separatistas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha señalado que va "para defender a España de un ataque" y que "la foto que me preocupa es ver salir de la cárcel a unos señores porque eso le vaya a venir bien a Sánchez para seguir en el poder". También ha dicho que "España está por encima del PP y de los dirigentes del PP".



En este sentido ha recordado que "en esta legislatura Page ha votado tres veces en contra de la propuestas para rechazar cualquier tipo de indulto" y que el que es considerado como uno de los críticos contra Sánchez en el PSOE "predica mucho pero da muy poco trigo". Ha señalado que Page "es un mal alumno de José Bono".



Sobre el presidente de CL-M también ha contado que a penas va al parlamento regional y que hay veces que no ha ido "ni a votar". También ha relatado como ese parlamento "es el único en el que el jefe de la oposición no puede hacer preguntas directamente al presidente".