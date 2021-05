MAL DATO : Guadalajara, una de las provincias de TODA España CON PEOR ACCESO a la sanidad y la educación, entre otros servicios públicos

martes 25 de mayo de 2021 , 18:42h

Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria y Ávila son las provincias con más problemas de accesibilidad a algunos servicios básicos públicos, como la sanidad y la educación; y privados, como los servicios bancarios.



Así lo refleja una nueva monografía de la Fundación Ramón Areces y el Ivie, que analiza la distribución de la población y su acceso a la sanidad, la educación y las oficinas bancarias y que revela que la accesibilidad geográfica a estos servicios es "relativamente buena" en el conjunto del país.



El informe apunta que el 32 % de los habitantes reside en las 52 capitales de provincia y solo el municipio de Madrid aglutina el 7 % de la población del país, una concentración que genera problemas de despoblación en amplias áreas geográficas y revela importantes diferencias económicas.



De los 8.131 municipios que hay en España, la renta por hogar en los casi 6.000 que no superan los 2.000 habitantes es un 20 % inferior a la media del país, mientras que las localidades con más de 500.000 habitantes disfrutan de una renta un 20 % superior al promedio.



La monografía concluye que, en general, la facilidad, en términos de distancia y tiempo de viaje, con la que la población accede a servicios públicos, como la sanidad y la educación, o privados, como las sucursales bancarias, "es buena".



Sin embargo, detecta la vulnerabilidad de un porcentaje reducido de población, que reside en municipios pequeños y ubicados en el interior peninsular, que tarda más de 20 minutos en acceder a un centro de salud, centro educativo u oficina bancaria más cercana o incluso más de 45 minutos en llegar a un hospital.



En cuanto a la sanidad, el estudio revela que solo el 1,3 % de la población tiene que desplazarse más de 20 minutos para llegar a un centro de salud.



Por provincias, destaca la buena accesibilidad en Galicia, donde la media de tiempo que hace falta para llegar a un centro de atención primaria no supera los siete minutos en ninguna de sus cuatro provincias. En el lado opuesto se sitúa Teruel, con un tiempo medio de desplazamiento de 18 minutos, que en un 40% de sus municipios llega a superar los 30 minutos.



El informe asegura que el 91 % de la población reside en un municipio con hospital o se encuentra a menos de 30 minutos de alguno; y que solo el 2,1 % de la población, algo menos de un millón de personas, vive a más de 45 minutos de un centro hospitalario.



No obstante, el 56 % de la población de Cuenca necesita más de 30 minutos para llegar a un hospital, lo mismo que le ocurre a más del 40 % de los habitantes de Ávila, Teruel y Zamora. Por el contrario, las provincias de Barcelona y Guipúzcoa solo tienen un 0,3 % de su población que tarda más de media hora en acceder a un hospital.



En Educación Primaria, solo unos 50.000 alumnos carecen de un centro escolar en su municipio, lo que supone el 1,2 % de la población entre 3 y 11 años, por lo que, según el documento, el grado de accesibilidad a este primer nivel de formación "es muy elevado".



Sin embargo, mientras que en Murcia o Canarias prácticamente el 100 % de sus municipios disponen de centro educativo, en Castilla y León más de las tres cuartas partes de las localidades no tienen colegio, lo que afecta al 9 % de los alumnos en esa franja de edad de esa comunidad.



En Educación Secundaria Obligatoria (entre 12 y 15 años), el porcentaje de estudiantes sin centro en su municipio se amplía hasta el 7 %. Aun así, el 93 % de ellos se encuentra a menos de 20 minutos de un centro educativo de secundaria.



Solo en 274 municipios, con población entre los 12 y los 15 años, los tiempos de acceso a un centro escolar de secundaria supera los 30 minutos, una situación que afecta a menos de 1.500 alumnos. Estos alumnos se concentran mayormente en Castilla y León y Aragón, en municipios de montaña y con un tamaño medio muy reducido, de unos 200 habitantes.



El informe analiza también el acceso a los centros de Bachillerato. Aunque el 79 % de las localidades carece de centro de Bachillerato, la población afectada representa solo el 11 % del total (unos 100.000 alumnos potenciales); y el 14 % de estos estudiantes (solo unos 15.000) tarda más de 20 minutos en llegar al centro de bachillerato más cercano.



Estas cifras esconden, sin embargo, una realidad demográfica llamativa de muchos municipios pequeños. En una gran parte de los de menor dimensión no existe población en las franjas de edad escolar y por tanto no existe problema de accesibilidad, pero existe, por otra parte, "un problema de relevo generacional importante".



Accesibilidad a los servicios bancarios



En 2019, el 52,7 % de los municipios españoles carecía de oficina bancaria, lo que supone un crecimiento de 8,4 puntos porcentuales frente al 44,3 % de 2008. Los habitantes que residen en estas localidades concentran el 3% de la población española, un porcentaje que en 2008 se situaba en el 2 %, es decir, su peso ha aumentado un 50 %.



Por comunidades autónomas, el porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria en su municipio de residencia alcanza el máximo de 15,8 % en Castilla y León, frente a los mínimos de Canarias, Baleares y Murcia, donde no se llega al 0,5 %.



Por provincias, en Zamora el 28,7 % de la población no dispone de oficina bancaria en su localidad, mientras que en Santa Cruz de Tenerife todos los municipios disponen de oficina bancaria.



En España, el tiempo medio de desplazamiento en coche desde un municipio sin oficina bancaria a la más próxima es de 11 minutos. Por comunidades autónomas, el menor tiempo de acceso a una oficina corresponde al País Vasco (7 minutos), menos de la mitad que los 15 minutos de Canarias. Por provincias, el máximo se alcanza en Málaga, con 18 minutos de desplazamiento.