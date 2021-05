Noguerol: “Es un punto de honor porque a nivel clasificatorio se queda corto”

domingo 16 de mayo de 2021

El entrenador del Albacete Balompié, Fran Noguerol, ha atendido a los medios al término del partido de forma telemática. El gallego ha iniciado su comparecencia realizando una valoración del encuentro de su equipo en los Juegos Mediterráneos. “Creo que es un empate de mucho mérito por la entidad del rival, nuestra situación y porque hemos estado bastante tiempo con uno menos”. “Es verdad que el gol ha llegado en un error nuestro, pero es un golazo. Sabíamos que iba a ser difícil quitarles el balón, debíamos protegernos bien y el equipo ha dado la cara. No puedo reprocharle nada al equipo. El punto es de honor, pero a nivel clasificatorio, con la situación que tenemos, se queda corto“.



Preguntado por la expulsión de Peña, el gallego, ha admitido que no había hablado con el jugador todavía. “No puedo decir mucho al respecto ni valorarlo. En todo caso, si es por una palabra, la expulsión es muy rigurosa, pero no puedo valorar ahora”.



El míster considera que su equipo “ha defendido con bastante orden y ha sufrido lo justo”. “Hasta ahora mi discurso no era mirar más allá, pero tenemos otro encuentro el martes contra el Lugo. La situación es la que es y contra eso no podemos luchar”.



Cuestionado por qué no ha agotado los cambios, el técnico ha explicado que “el equipo estaba bien y estando con un jugador menos creo que era mejor seguir como estábamos porque el equipo ya digo que funcionaba bien”. “No podía quitar un central para meter un delantero, por ejemplo, y más estando con un futbolista menos en el campo y contra este rival. Cambiar por cambiar no ayuda siempre y el martes tenemos otro partido. Cada encuentro es un mundo y debido a las circunstancias no creía necesario cambiar por cambiar”.



En este sentido ha añadido que “con la expulsión, y viendo el equipo que tienes enfrente, sabía que nos iba a costar mucho aguantar, pero el equipo compite, está comprometido y lo han hecho a la perfección”. “Me quito el sombrero con ellos a pesar de que sabemos que en esta situación solo nos vale ganar”.



Por último, y preguntado por el cambio tan positivo que ha experimentado el grupo en estas dos jornadas, Noguerol ha aseverado que “yo formaba parte de un cuerpo técnico que, considero, trabajaba bien”. “El equipo estuvo a punto de salir del descenso y siempre fue honrado. Hay años malos y detrás del equipo hay unos trabajadores, una ciudad, un escudo y unos medios... Yo empatizo con ellos porque sé que son honrados y están dando la cara a pesar de la situación, y hoy lo hemos hablado al terminar la charla. Lo están demostrando con creces. Yo lo que percibo en mi etapa es que los jugadores quieren y son muy honestos. Aquí no hay jetas y es gente trabajadora, y yo, como aficionado del Albacete, lo mínimo, y no es fácil en esta situación, es dar la cara y el equipo la está dando. Por eso recalco que como aficionado estoy orgulloso de ellos”.