El Alba y sus adversidades puntúan en Almería

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 16 de mayo de 2021 , 12:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Antes de que comenzase el choque, ambos equipos estaban separados por 30 puntos. Después del pitido final, también. Pero en los noventa minutos de juego se vio a un Alba hambriento, competitivo y que no se escondió ante su rival, logrando así sumar en tierras almerienses pese a las adversidades, como estar casi media hora con un jugador menos.



El inicio tuvo un claro dominador: la UD Almería. El cuadro local hizo gala de su calidad y potencia volcando el juego sobre los dominios de Bernabé Barragán. Pero todas sus acometidas fueron abortadas por la zaga manchega o por el portero andaluz, especialmente inspirado hoy. Tanto es así, que el cancerbero se convirtió en el asistente del gol del Albacete.



Con el paso del tiempo el equipo de Fran Noguerol se fue estirando y asentándose sobre el verde. Benito, al cuarto de hora de partido, se internó en el área tras un buen eslalon desde la banda derecha. Poco después, en el minuto 20, llegó el primer tanto de la noche. Bernabé golpeó con destreza desde poco más allá de su área con dirección a la cabeza de Ortuño. El murciano se hizo fuerte, domó el cuero y cruzó un potente chut que besó las mallas rojiblancas.



El Albacete trató de contener la respuesta almeriense, que redobló esfuerzos, pero Lazo, en el minuto 27, igualó la contienda con un gran disparo ante el que nada pudo hacer el meta albacetista. De ahí hasta el descanso ocurrió poco en las áreas, más allá de algún acercamiento local.



En la segunda mitad el Albacete salió concienciado y con personalidad, sabedor de que era más que capaz de armarse de fuerza e ir a por la victoria. Fran García, que salió en la reanudación, tuvo las mejores ocasiones con un buen cabezazo que rozó la cepa del poste y acto seguido con un mano a mano que desbarató el portero rival. El Alba no solo no le perdía la cara al partido sino que lo miraba fijamente, sin titubear.



Y así continuó pese al nuevo revés que sufrió la escuadra albaceteña. En el minuto 67 Álvaro Peña fue expulsado por roja directa. El equipo insistió y persistió, siendo solidario en defensa y atrevido en ataque. Pero el marcador no cambió y el Alba vuelve a casa con un punto.



Ficha del partido



UD Almería: Makaridze; Balliu (Schettine, min. 85), Chumi, Cuenca, Akieme; Morlanes, Carvalho (Fran Villalba, min. 75), Aketxe (Robertone, min. 66), Ramazani (Corpas, min. 75), Lazo (Brian Rodríguez, min. 66); y Sadiq.



Albacete: Bernabé; Alberto Benito, Nico Gorosito, Kecojevic, Javi Jiménez, Diego Caballo (Fran García, min. 46); Diamanka, Dani Torres, Álvaro Jiménez (Carlos Isaac, min. 82), Álvaro Peña; y Ortuño.



Árbitro: Ortiz Arias, del colegio madrileño. Expulsó a Álvaro Peña del Albacete (min. 69). Tarjeta amarilla a Lazo y Akieme por el Almería y a Álvaro Jiménez, Kecojevic, Carlos Isaac, Bernabé y Dani Torres por el Albacete.



Goles: 0-1, min. 19: Ortuño; 1-1, min. 28: Lazo.



Incidencias: Partido de la 39ª jornada de LaLigaSmartBank, disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (Almería).