ATENCIÓN, Reino Unido teme una inminente grave ola por la variante india, pese a tener casi el 70% de vacunados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de mayo de 2021 , 20:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los expertos y asesores científicos del Gobierno británico han mostrado estos últimos días su preocupación ante el avance de la variante india del coronavirus en el Reino Unido, lo que podría poner en riesgo el gran esfuerzo realizado durante todos estos últimos meses con la campaña de vacunación contra la Covid, que se acerca a casi el 70% de la población con una dosis, así como la desescalada que el país estaba planeando.



Este viernes, el primer ministro británico, Boris Johnson, alertaba de que la variante india "podría causar una seria alteración" al avance del desconfinamiento y complicar el levantamiento total de restricciones, previsto para el próximo 21 de junio.



En algunas áreas de Inglaterra donde se ha detectado un aumento de los contagios de esta variante, la B.1.617.2, las autoridades han intensificado este sábado las vacunaciones para contener su propagación, ante la inquietud de que pueda ser más transmisible.



Aunque todavía no existe una opinión clara sobre lo que podría ocurrir en las próximas semanas en el Reino Unido, algunos científicos consideran que esta variante india terminará desplazando a la actual variante de Kent (B.1.1.7), dominante en ese país y altamente transmisible, informa The Guardian.



En este sentido, los expertos ven una clara similitud en el fuerte aumento de casos actuales con el crecimiento de los contagios de diciembre por la variante británica.



El temor a una nueva ola va en línea con lo manifestado por el Grupo de Asesores Científicos para Emergencias del Gobierno (SAGE, por sus siglas en inglés), que ha asegurado que reducir los casos de infecciones de esta variante es una "prioridad política".



Según este comité, una variante altamente transmisible que se propaga con más facilidad que la actual "podría conducir a una ola muy significativa de infecciones, potencialmente más grande que la observada en enero de 2021 si no hubiera intervenciones", han advertido.



Para hacerse una idea de cómo podría afectar esta variante si se sigue propagando a esta velocidad en los próximos meses, el comité científico ha trabajado con modelos predictivos que elaboraron diferentes escenarios, en función del ritmo de vacunación.



Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias de Reino Unido, más de 36,1 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en el país -el 68,6% de la población-, mientras que más de 19,3 millones tienen la pauta completa -el 36,7% de la población-.



Si se mantiene el ritmo de vacunación actual y la variante es un 30% más transmisible, podría haber más hospitalizados que en la primera ola en el Reino Unido, muestran los modelos predictivos de la Universidad de Warwick. Con un 40% más de transmisibilidad, las hospitalizaciones podrían llegar a 6.000 por día, mientras que si la variante es un 50% más transmisible, esa cifra podría elevarse a los 10.000 hospitalizados por día.



"Hay algunas cosas importantes que desconocemos. Creemos que (la variante india) es más transmisible, pero no sabemos cuánto. Si solo lo es un poco, podremos seguir más o menos con los planes, pero si lo es mucho, nos enfrentamos a decisiones duras", señaló Johnson este viernes.



Según el comité científico asesor del Gobierno, existe "una posibilidad realista" de que la variante india sea "hasta un 50% más transmisible" que la de Kent, predominante por ahora en el Reino Unido.



"La carrera entre nuestro programa de vacunación y el virus puede estar a punto de volverse mucho más apretada", sentenció Johnson.