El Hogar gana 0-1, que con oficio y casta se trae los tres puntos de Pantoja

lunes 10 de mayo de 2021 , 08:34h

El Hogar Alcarreño, viajaba a Pantoja, sabiendo que el Talavera segundo clasificado había vencido por la mañana al Yunquera 0-2, por lo que no valía otra cosa que no fuera ganar, y que hizo con mucho oficio y casta, leyendo un partido ante un duro y experto rival, este joven equipo compuesto por jugadores de Guadalajara, venció 0-1, manteniendo la distancia de 4 puntos a falta de 3 partidos, para finalizar la temporada.



El Pantoja, sexto clasificado, que no se jugaba nada ni por arriba ni por abajo, pero como ya demostró en Guadalajara, tiene un gran equipo y no iba a regalar los puntos.



La primera media hora, el Pantoja dominó claramente con un juego directo, con un pressing y pelea por todos los balones, en los que el Hogar no volvía la cara donde ganaba muchos duelos en el centro del campo, pero que le costaba mantener el control del partido y hacer su juego habitual de toque y rápidas transiciones. El Pantoja tuvo dos largueros, en esta primera parte, en tiros desde fuera del área en un campo pequeño, que estaba muy rápido por la lluvia que había caído, previo al inicio del partido.



El Hogar también tuvo un par de ocasiones a balón parado, que el portero local desbarató. Pero pasados esos minutos, se empezó a notar un bajón físico de los jugadores locales, por lo que el Hogar empezó a tocar e intentar trenzar alguna jugada, llegando el descanso con empate a 0, con las espadas en todo lo alto.



En la segunda parte, las cosas cambiaron, el Hogar salió a ganar, muy bien plantado y con un alto ritmo físico, empezando a tocar y dominar el partido, con un Pantoja más cansado que en balones largos intentaba llegar, pero que los alcarreños cortaban con determinación, empezando a crear huecos en la zaga local. Y así llegó en el minuto 9 el gran gol de Fernando Cuenca, que se hace con el balón, encara al portero mano a mano al que regatea, y a puerta vacía pone el 0-1 en el marcador y a la postre resultado final.



Quedaba mucho partido, el público presionaba y empujaba a su equipo, habia mucha incertidumbre y nervios por el resultado que duró hasta el final del partido, pero ahí siguió el oficio, coraje y calidad de este equipo alcarreño, que supo estar, y llevarse una gran e importante victoria en estos momentos, manteniendo su puerta por undécima vez a cero en esta temporada.



El próximo partido será el sábado en la Fuente de La Niña, en una nueva final ante los coréanos del Qum, un equipo que aunque ya descendido, está haciendo un buen fin de temporada, con su plantilla ya completa y renovada , al que no será fácil superar, que ha conseguido esta semana empatar con el Cabanillas a 0, al cual le descuelga de las dos primeras plazas.