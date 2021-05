VARAPALO JUDICIAL : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha TUMBA los niveles 2 y 3 de restricciones impuestos por la Junta de Page en la región al NO haber ESTADO DE ALARMA

domingo 09 de mayo de 2021

Este mismo sábado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avisaba de que el fin del estado de alarma no podía sustituirse «por la ausencia de Estado» y la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez llevaba semanas previendo un caos ante la falta de un marco jurídico adecuado a la situación sanitaria. Pues bien, solo unas horas después, este sábado por la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la región ha dictado un auto que supone un auténtico varapalo para la Junta.



La resolución de la Sección 2a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ tumba los niveles dos, tres y tres reforzado de restricciones de la Junta al entender que para aplicar estas medidas el Gobierno regional invoca el Real Decreto 926/2020, por el que se declaró el estado de alarma, y sin embargo no hace mención al diferente marco jurídico que entra en vigor en la medianoche de este sábado.



Hay que recordar que toda Castilla-La Mancha está en el nivel 2 de restricciones, salvo una decena larga de municipios (entre ellos Toledo y Talavera de la Reina) que se encuentran en nivel 3 o nivel 3 reforzado debido a que su tasa de incidencia del coronavirus es mayor.



Entre las medidas de estos niveles que afectan a los centros sociosanitarios están el que no se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. Además, a su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.



En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores o personas con TMG estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con Covid-19 y que el centro se encuentre libre de covid en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.



Por último, los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por Covid-19.



El PP lamenta que las medidas llegan “tarde” y que han provocado una “gran incertidumbre” entre la población.-



La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que Page “utilice” cada comparecencia pública para “amenazar” y para “echar la bronca” a los castellano-manchegos.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa telemática, tras el consejo Extraordinario de Gobierno, donde ha lamentado que “la rueda de prensa de hoy debería haber sido una buena noticia ante el levantamiento del Estado de Alarma, pero, sin embargo, Page ha aprovechado la ocasión para regañar a los vecinos de esta tierra”.



En este sentido, ha asegurado que el PP-CLM “no entiende la actitud de Page” que se ha convertido en “un personaje enfadado” que aprovecha cada rueda de prensa para reprender contra los ciudadanos.



Además de esto, ha recordado a Page que “el aviso del adiós” que ha dado hoy a otros gobernantes se lo puede aplicar él mismo porque los ciudadanos se lo van a decir a él en 2023 por su nefasta gestión al frente de la pandemia.



Las medidas llegan tarde, provocando incertidumbre ente los ciudadanos



Por otra parte, ha señalado que “no sabemos por qué el Gobierno regional ha esperado hasta esta misma mañana para comunicar a los castellano-manchegos qué es lo que se puede o no se puede hacer cuando finalice el Estado de Alarma”.



Una situación, que ha generado “una gran incertidumbre” entre los ciudadanos y entre aquellos sectores que estaban “pendientes de conocer estas nuevas medidas” como el sector la hostelería, mientras que otros territorios ya lo habían avanzado con anterioridad.



También, la secretaria general del PP-CLM ha advertido que “el virus no se acaba con el levantamiento del Estado de Alarma”, por lo que ha pedido seguir luchando con todas las fuerzas y todos los recursos de la administración para vencer a la pandemia.



Sin embargo, ha indicado, las medidas del Gobierno de Page “siempre han llegado tarde” con cierres y prohibiciones, siendo incapaz de luchar contra el virus con medidas “acertadas” y preventivas que solucionen los problemas de esta tierra.



Por último, ha insistido en que el PP-CLM “no va a consentir” que Page aproveche cada oportunidad para descargar la responsabilidad de su gestión en los ciudadanos, ya que el único responsable de hacer frente a esta situación es él mismo.