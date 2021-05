Comunicado de Solaria en relación a las "alegaciones" de Ecologistas en Acción en Guadalajara

miércoles 05 de mayo de 2021 , 19:39h

Con fecha 5 de abril de 2021 y durante el trámite de información pública por la solicitud de la Autorización Administrativa Previa y Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de Trillo y las infraestructuras de evacuación asociadas, se recibieron una serie de alegaciones, que no denuncias, que han sido ya, con fecha 28 de abril de 2021 debidamente contestadas.



La asociación ecologista consideraba en sus alegaciones que los proyectos debían ser sometidos a estudio de impacto ambiental en su conjunto y que dada su envergadura correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) realizarlo y no a los organismos de la Junta de Comunidades de Castilla.



En su respuesta Solaria expuso que la propuesta del alegante que se trata de proyectos independientes, que tan sólo comparten la infraestructura de evacuación hasta el punto de conexión, precisamente por la aplicación del principio de eficiencia y minimización del impacto ambiental como es habitual en este tipo de instalaciones de generación de energía renovable.



Es por tanto que se considera órgano competente el Servicio de Transición Energética de Guadalajara de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como órgano sustantivo de la actividad, tal y como establece la normativa al respecto.



Sorprende enormemente el comentario del estudio impacto ambiental, pues se ha procedido a evaluar de manera conjunta las tres plantas fotovoltaicas de San Andrés, las plantas de Peralveche, y en ambos estudios también se han tenido en cuenta las Planta Fotovoltaicas de Budia Norte , así como las infraestructuras de evacuación para realizar una evaluación global debido a las sinergias y acumulación de los proyectos, atendiendo los aspectos particulares y específicos para cada una de las plantas junto con las infraestructuras de evacuación, pero teniendo en cuenta siempre los impactos comunes y efectos sinérgicos y acumulativos que pudieran tener los proyectos.



Es por lo expuesto, que ha sido analizado bajo un único Estudio de Impacto Ambiental en el que se analizan todas las instalaciones en su conjunto, y no existe, intención alguna de fragmentación del proyecto por parte de este promotor.