UGT y CCOO Guadalajara llaman a los trabajadores y trabajadoras de la provincia a concentrarse para pedir la reducción de la jornada laboral

Los secretarios generales de UGT y CCOO Guadalajara, Alejandro Coracho y Javier Morales, han animado hoy a la ciudadanía a concentrarse el jueves 26 de septiembre para exigir la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 24 de septiembre de 2024 , 13:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los secretarios generales de UGT y CCOO Guadalajara, Alejandro Coracho y Javier Morales, han hecho hoy un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia para acudir a la concentración que tendrá lugar el próximo jueves 26 de septiembre a las 11:30 horas ante la sede de CEOE CEPYME de Guadalajara.



El secretario general de UGT Guadalajara, Alejandro Coracho, ha subrayado la importancia de que esta medida salga adelante, y ha destacado los beneficios que conllevaría para toda la sociedad.



“Es el momento de afrontar esta reducción de jornada puesto que llevamos cuatro décadas sin que se reduzcan las horas de trabajo mientras que los sistemas productivos han cambiado de una manera muy significativa. No sólo es una necesidad, sino una cuestión de justicia y un mecanismo de solidaridad. Trabajar menos horas tiene un impacto positivo en la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras, lo que contribuirá a reducir las tasas de absentismo y las bajas por enfermedad, y también aumentará la productividad de las empresas”.



Por su parte el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, ha destacado el impacto que esta medida podría tener en las pequeñas empresas, y en colectivos más precarizados.



“La reducción de jornada es un imperativo que ya toca, y más teniendo en cuenta que los beneficios empresariales no han hecho más que crecer. Es una medida que sirve para vivir, descansar, conciliar e incluso puede ser dinamizadora de la economía. Con una incidencia clara en la salud laboral. No podemos olvidarnos de que las largas jornadas provocan en muchas ocasiones más accidentes y más enfermedades profesionales. Además es una medida que afecta a las empresas donde hay menor fuerza sindical, y que llegaría a toda la clase trabajadora”.