Dos escoltas de Pablo Iglesias, uno de ellos de los Bukaneros, detenidos por la Policía por las AGRESIONES a Vox en el mitín de Vallecas

sábado 01 de mayo de 2021 , 13:53h

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid detuvo a dos escoltas de Pablo Iglesias tras las agresiones de elementos radicales de extrema izquierda a los asistentes al mitin de presentación de campaña de Vox em la conocida como 'plaza roja' de Vallecas, celebrado el 7 de abril.



Según informa 'El Confidencial' y confirman fuentes policiales, uno de los arrestados es miembro de los 'bukaneros' y hermano de un cabecilla de este grupo ultra seguidor del Rayo Vallecano y extremadamente violento, varios de cuyos miembros también participaron en los ataques.



Curiosamente, ocho días después, cuando ya se habían producido los arrestos, el líder de Podemos, en una entrevista de TVE, hacía estas manifestaciones: «Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la que gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad«.



Es de suponer que cuando hizo esta afirmación YA sabía que dos de sus escoltas habían sido detenidos.



Estos dos arrestados -en total hubo once detenidos- fueron identificados como Alberto R.R., nacido en 1977, y Daniel J.J., de 1989. Ambos están dados en alta en la Seguridad Social como trabajadores de la formación de Pablo Iglesias y forman parte de su escolta personal. Es el segundo quien forma parte del citado grupo ultra. Su hermano Iñaki alias 'el Pirrakas' o 'Monchito', es líder de los 'bukaneros' y en 2005 apedreó un autobús de aficionados de un equipo rival. Tres años después fue detenido por tentativa de homicidio por quemar la cara con bengalas de un seguidor del partido de extrema derecha Alianza Nacional, y en 2013 fue imputado en una operación contra Bukaneros por organización criminal, amenazas, coacciones y lesiones. A este individuo se le ha visto en el exterior de la casa de Galapagar de Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero, ministra de Igualdad, bajándose de su coche propiedad de Podemos e increpando a una persona que tomaba imágenes.



Los dos escoltas de Pablo Iglesias tuvieron una actitud relevante en los sucesos de la 'plaza roja' de Vallecas. Alberto R.R., según demuestran las imágenes, viste un polo de manga corta de rayas azules y utiliza una mochila azul, roja y blanca para protegerse de las porras de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Daniel J.J., por su parte, viste una camiseta negra de manga corta y pantalones oscuros y se ve cómo golpea en varias ocasiones a los agentes antidisturbios.