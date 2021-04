Izquierda Unida le hace una propuesta al proyecto de presupuestos que plantea el Gobierno de José Luis Blanco en Azuqueca

jueves 29 de abril de 2021 , 12:15h

Por ello, la formación de izquierdas ha registrado una propuesta en la que se plantea la reducción de partidas destinadas a festejos populares y al mobiliario de la Administración, entre otras y a la eliminación de la partida en la que tiene pensado destinar 1.500.000 euros a la construcción de un edificio multifuncional, cuando las obras de la nueva Casa de la Cultura llevan cuatro años paradas.

Según ha manifestado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, con la reducción de estas partidas se podrían destinar casi dos millones de euros a tres de las medidas que planteó nuestro grupo, que fueron asumidas por el resto y que un año después han sido incumplidas, como son:

Creación de una línea de subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y autónomos.

Creación de una plataforma digital común (Marketplace) que agrupe a todos los pequeños comercios locales que así lo demanden, desde la que, al menos, puedan presentar sus productos, venderlos, cobrar y enviar los pedidos a sus clientes, operando con la mayor proximidad, otorgando a sus mercancías y servicios un valor especial y competitivo para los consumidores.

Creación de una bolsa de viviendas en alquiler social en colaboración con los arrendadores privados, con el aval municipal sobre los pagos de la cuota, para situaciones de urgencia.

Pérez ha finalizado afirmando que en momentos de crisis la prioridad deben ser las personas y para ello, es necesario que el Gobierno municipal adapte el presupuesto a las necesidades que padecen. Las grandes inversiones pueden esperar, en cambio, las familias que no llegan a final de mes, que no pueden pagar un alquiler o que ni siquiera pueden ofrecerles a sus hijos unas condiciones óptimas para que puedan desarrollar sus tareas escolares, junto con el pequeño comercio que sufre los estragos de esta crisis, no. Así que esperamos que el Gobierno municipal tenga en cuenta la propuesta que le hacemos desde nuestra formación.