Verónica Renales pide a Rojo que “reactive políticas sociales para facilitar el empleo a las personas con capacidades diferentes”

lunes 26 de abril de 2021 , 13:28h

El Grupo Municipal Popular ha presentado para este pleno del viernes 30 de abril diferentes propuestas e ideas para reactivar las actividades para los colectivos con capacidades diferentes necesarias para retomar su participación en actividades comunitarias. Propuestas que llegan después de mantener diferentes reuniones cuya principal demanda trasladada desde las asociaciones pasa por “la dificultad de acceso al empleo que, si antes de la pandemia ya lo era, en estos momentos, es todavía más difícil”.



La concejala del Grupo Popular Verónica Renales ha explicado que “aunque esta demanda es colectiva de todas las asociaciones, con esta moción queremos recuperar, al menos una acción muy concreta, que viene de la Asociación Down Guadalajara, y que aunque adaptados a la nueva realidad continúan prestando servicios, necesitan de un impulso importante en cuanto al acceso al empleo de las personas atendidas”.



Por ello, desde el Grupo Popular se propone al Pleno “que se firme un convenio para fomentar la capacitación y empleo de los adultos de la asociación y que, una vez que la asociación les facilite formación, puedan realizar prácticas laborales en los diferentes servicios del ayuntamiento”. Asimismo, también se pide que en los planes de empleo y proyectos de integración social, “se incorpore al menos a un 5% de personas con capacidades diferentes como participantes” y que “se reúna de nuevo al Consejo y a las asociaciones socio sanitarias para que se redacte un diagnóstico o informe sobre la situación actual en nuestra ciudad”.



Verónica Renales ha lamentado que “después de dos años de gobierno de Alberto Rojo, solo se ha llevado a cabo una reunión con el Consejo de Accesibilidad y un spot publicitario”. “No ha habido más propuestas para las personas con capacidades diferentes, y queremos recordar el programa que implantamos en el año 2012 junto con el Consejo de Accesibilidad y que fue merecedor de varios reconocimientos como el obtenido por las Encinas o Cocemfe y en el que se ponía de manifiesto el trabajo realizado por el Ayuntamiento: adaptación de braille, señalética, rutas accesibles, informes previos a las obras, sensibilización, ocio inclusivo, deporte inclusivo, etcétera”.



Propuestas constructivas.-



Por ello, Renales realiza “un balance negativo del año 2020 en cuanto a políticas de desarrollo del bienestar social” por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y pide “que el eslogan ‘Activa Guadalajara’ no se quede solo en acciones de la Concejalía de Comercio y se extienda también en materia de servicios sociales”. “En este tiempo, este colectivo ha sufrido un descenso de participación y una situación de aislamiento social y deterioro emocional por la que es necesario que las administraciones, y en concreto el Ayuntamiento, pongamos la vista sobre esta realidad para retomar los recursos y apoyos necesarios y recuperar en cierta medida la normalidad de sus vidas”, ha dicho Renales quien ha incidido en que “se trata de una propuesta totalmente constructiva, necesaria para el colectivo, y que no resulta en absoluto complicada desarrollarla desde las concejalías de Participación y de Bienestar Social”.