Ara Malikian presenta su nuevo disco Petit Garage en el Teatro Auditorio de El Escorial

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 24 de abril de 2021 , 11:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid presenta tres espectáculos de éxito para disfrutar durante el puente de mayo, entre ellos la presentación del nuevo disco de Ara Malikian.



Los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, la música clásica más gamberra y original irrumpirá en la sierra madrileña de la mano de Yllana, que repite en el Teatro Auditorio con The Opera Locos y Maestrissimo (Pagagnini 2), y Ara Malikian, que presenta su nuevo disco Petit Garage.



El Teatro Auditorio abrirá bajo estrictas medidas de seguridad e higiene a través de un protocolo que garantiza la seguridad de público y trabajadores.



El viernes 30 de abril el montaje de Yllana The Opera Locos volverá a los escenarios del Teatro Auditorio después de una exitosa gira dentro y fuera de España.



El espectáculo, coproducido por Yllana, Klemark y Rami Eldar, busca acercar las grandes obras de la ópera a todos los públicos de una manera fresca, inusual y muy divertida: cinco de los más prestigiosos cantantes líricos del momento se juntan para dar un recital, pero pronto salen a relucir sentimientos y pasiones ocultas que convertirán el escenario en un auténtico campo de batalla, con consecuencias disparatadas e impredecibles.



Una alocada guerra de egos en la que la ópera se fusiona con otros estilos musicales para crear una experiencia diferente en torno al género. "Va, pensiero" de la ópera Nabucco (Verdi), "Habanera", de Carmen (Bizet) o "Nessun dorma", de Turandot (Puccini) serán algunos de los hits operísticos que se podrán escuchar en The Opera Locos, Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical.



El sábado 1 de mayo Yllana presenta Maestrissimo (Pagagnini 2), otro espectáculo musical que regresa después de su gran acogida en la edición 2020 del festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.



En este show cómico-musical para toda la familia la compañía reinventa la relación entre humor y música clásica para mostrar, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).



Siguiendo la misma línea que su espectáculo Pagagnini -pero con una entidad propia- Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidada estética y unos personajes hilarantes que abordan temas como la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad a través de obras cumbre de la música clásica (5ª Sinfonía de Beethoven, Danubio azul de Strauss, Invierno de Vivaldi, Souvenir de Sarasate) y algunas canciones contemporáneas (Roxanne de The Police, Enter Sandman de Metallica).



Como broche final, el domingo 2 de mayo Ara Malikian ofrecerá dos conciertos con los temas de su último disco Petit Garage, una adaptación, empujada por las circunstancias, de su celebradísimo Royal Garage.



Con el firme propósito de seguir llenando los espacios de música y cultura, el virtuoso violinista y su equipo se han reinventado y han creado este espectáculo de dimensiones más reducidas en el que la música no es la única protagonista: también lo son las personas, los sentimientos y las ganas de seguir hacia adelante.