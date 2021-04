Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Leganés tomará el relevo taurino en Madrid tras el festival del 2 de mayo

REDACCION

sábado 24 de abril de 2021 , 11:25h

La plaza cubierta de Leganés albergará los días 7, 8 y 9 de mayo una Feria de cuatro festejos taurinos con la que se dará continuidad a la vuelta de la tauromaquia a esta comunidad después de catorce meses de inactividad y que se verificará con el festival que organiza el propio Gobierno autonómico para el 2 de mayo en Las Ventas.



En la presentación de la feria de Leganés, que ha tenido lugar hoy en Madrid a cargo de la matadora de toros Cristina Sánchez, el gerente de la emprea Tauroemoción, Alberto García, ha informado de que con la nueva normativa del Gobierno madrileño el aforo permitido para esos cuatro festejos se cifra en torno a las 3.400 localidades.



García consideró que al atravesar no solo una crisis sanitaria sino también económica, con gente en una situación complicada, se han establecido unos precios asequibles para las entradas, además de crear un abono "de solo 45" euros" para los cuatro festejos, al que podrán optar jubilados, menores de 25 años y desempleados, y hacer descuentos del 50 por ciento para niños.



"Quiero agradecer a la CAM la oportunidad que nos da para ejercer nuestro trabajo, porque estamos al límite y especialmente los ganaderos, que no pueden hacer ERTE son sus toros. Animo al público a que acuda a esta feria y a las otras que están previstas para mayo en Madrid, porque está demostrado que los toros son seguros: el año pasado dimos once festejos sin que se incoara un solo expediente negativo", ha recalcado el empresario.



La feria en La Cubierta de Leganés, con el lema "Ahora sí, ahora toros", comenzará el viernes 7 de mayo, a las 18.30 horas, con una novillada en la que actuarán Francisco Montero, el francés El Rafi, a solo unos días de tomar la alternativa en Nimes, y el venezolano Leandro Gutiérrez, con utreros de La Quinta.



Para el sábado 8, a la misma hora, se anuncia la primera corrida de toros, con un encierro de El Parralejo y Javier Cortés, Román y Ginés Marín en el cartel, mientras que el domingo 9 habrá doble jornada, con un concurso de recortes matinal, ante toros de Monteviejo, y otra corrida vespertina, esta vez con Enrique Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega, que lidiarán reses de Núñez del Cuvillo.



En el acto de presentación del ciclo intervinieron los tres novilleros anunciados en la feria y los matadores de toros Román y Javier Cortés, que reaparecerá definitivamente en los ruedos tras el grave percance sufrido el 15 de septiembre de 2019 en Las Ventas, cuando resultó corneado en el ojo derecho.



El diestro de Getafe ha considerado que el próximo 8 de mayo será "un día muy importante, porque durante un tiempo parecía que todo se había acabado".



"La recuperación ha sido muy larga, y nada fácil, y además tuve que vivir la tremenda decepción de que la autoridad suspendiera la corrida de Miraflores de la Sierra en la que iba a volver a torear el verano pasado", ha dicho.



"De todas formas, aquí estoy, sin recuperar la visión por completo, pero cargado de ganas, dispuesto para volver a empezar y más vivo que nunca, como si fuera a torear mi primer becerro con la escuela taurina en la que empecé", ha señalado Cortés.