El PP denuncia que los BANDAZOS de Page con la hostelería demuestran la AUSENCIA de criterios sanitarios y su falta de rigor

martes 20 de abril de 2021 , 12:49h

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que el PP lleva diciendo desde hace tiempo que Page solo sabe cerrar los bares y la hostelería y arruinar a un sector muy importante para la región y para la provincia de Ciudad Real”.



Así se ha manifestado en Bolaños de Calatrava, donde ha mantenido una reunión con hosteleros de la localidad junto al alcalde, Miguel Ángel Valverde y donde ha reiterado que “Page y su gobierno solo saben cerrar y criminalizar a los hosteleros, como si ellos fueran los culpables de la pandemia”.



Merino ha lamentado que “durante todo este año, Page ha decidido el cierre de la hostelería sin rigor ni criterio sanitario ni técnico de ningún tipo”, preguntándose” qué es lo que lleva a Emiliano García-Page a decretar las medidas, si son criterios técnicos o políticos los que deciden los bandazos en los cambios de opinión, cuando ya los hosteleros se han visto obligados a mandar al ERTE a muchos de sus trabajadores “. “Esto es un ejemplo más del descontrol y desgobierno que llevan durante toda la pandemia “, ha aseverado la portavoz de los populares en el Parlamento Regional.



“La hostelería no es el problema, nunca lo ha sido”, ha afirmado de forma tajante Lola Merino, y el mejor ejemplo es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado cómo se puede hacer una gestión impecable de la crisis permitiendo trabajar a los hosteleros “.



En este sentido, la portavoz del Grupo del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha ha ahondado” en que la Comunidad de Madrid, no ha cerrado la hostelería, lo que contradice a los que aseguran que la culpa de los contagios está en los bares y restaurantes”.



Para Merino,” en Castilla-La Mancha, el problema se agudiza porque Page es incapaz de ayudar al sector, y encima presume de que le ha sobrado dinero el año pasado, porque o no ha sabido o no ha querido gastarlo en rescatar a los sectores más perjudicados”.



Ante los hosteleros de Bolaños de Calatrava, la portavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales ha expresado el compromiso del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, de reclamar al Gobierno de Emiliano García-Page que el superávit cosechado por las cuentas regionales vaya destinado a bajar impuestos y a ayudar directamente a los sectores empresariales afectados por la pandemia, como el de la hostelería”.



“Si hay dinero de sobra en la región, es urgente aprobar una bajada de impuestos o destinarlo a quien más lo necesita”, ha subrayado Lola Merino, que ha ratificado que para el PP-CLM es tiempo ya de salvar el empleo, a trabajadores, empresas y a autónomos y de que el dinero esté en manos de quien más lo necesita, y no en un cajón “.