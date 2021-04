El Tribunal Constitucional de Alemania tumba la ley de congelación de alquileres, modelo en España

jueves 15 de abril de 2021 , 20:12h

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania anunció este jueves que la controvertida ley de congelación de alquileres de viviendas de Berlín –que fija límites a los precios y lleva poco más de un año en vigor- es inconstitucional. Los magistrados del alto tribunal con sede en Karlsruhe dictaminaron que la ley “es incompatible con la Constitución y, por tanto, nula y sin valor”, según reza su comunicado. El modelo de Berlín ha servido de referencia para el grueso de propuestas legislativas de regulación de alquileres en España, entre ellas la impulsada desde el Ayuntamiento de Barcelona.



El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado ilegal el límite impuesto por el Ayuntamiento de Berlín al precio al alquiler de viviendas, que entro en vigor en febrero de 2020, por entender que las autoridades locales se han extralimitado en sus competencias. La reforma, según la cual los precios de unos 1,5 millones de viviendas se congelaron de acuerdo a los niveles de junio de 2019, fue aplaudida por inquilinos y criticada por propietarios y promotores de viviendas y ahora la Justicia ha dado la razón a estos últimos.



El Constitucional argumenta que las regiones solo pueden adoptar regulaciones en asuntos en los que no exista norma alguna a nivel federal, algo que no se cumpliría en este caso porque ya existe una ley de índole nacional relativa a los precios de arrendamiento.



En ambos casos, explica, se trata de medidas que aspiran a proteger a los inquilinos de potenciales abusos en el alquiler en caso de viviendas no subsidiadas. Por tanto, la ley berlinesa "es nula en su totalidad", concluye el tribunal en un comunicado.