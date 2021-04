El PP pedirá más recursos de los Fondos Europeos para los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara

jueves 15 de abril de 2021

El Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara ha avanzado que defenderá en el Pleno de la Institución, que se celebra este viernes, una iniciativa relacionada con el reconocimiento de la capacidad de gestión de las Entidades Locales para destacar el papel fundamental que estas juegan y pedir el aumento de sus recursos mediante una mayor participación en los Fondos Europeos.



El Gobierno de España ha elaborado una propuesta que contempla que las Entidades Locales tan solo participen en una cantidad de 1.483 millones de euros pertenecientes a los Fondos de Recuperación que la Unión Europea otorga a España. Esta cantidad apenas supone un 1% de los 140.000 millones que nuestro país debería recibir, por lo que exigen que la Institución Provincial, directamente interesada en esta materia, reclame que esta cantidad ascienda hasta los 20.000 millones de euros, equiparando la cifra al gasto público que ellas representan sobre el total de las Administraciones Públicas.



También solicitan que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga en cuenta para este reparto las prioridades que establezca la Federación Española de Municipios y Provincias, observando los distintos ámbitos de actuación del nivel local de gobierno, que es el más cercano a los ciudadanos y el que mejor conoce sus problemas más cotidianos y fundamentales.



Frente al insulto a los ayuntamientos que el PSOE hizo en el Senado, cuando justificó esta escasez en la asignación de dinero aludiendo a la “escasez de recursos intelectuales” en la Administración Local, el portavoz popular, Alfonso Esteban, ha recalcado que en su Grupo siempre defenderán el trabajo de las Entidades Locales y todas las personas que se encuentran a su servicio, puesto que, precisamente ellas, son las que han respondido de más manera eficaz a las exigencias de los vecinos, asumiendo incluso competencias que no eran suyas en el último año. Así, ha afirmado que “los ayuntamientos han jugado un papel esencial en la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan en nuestros pueblos durante la pandemia, de manera particular durante la pandemia que estamos atravesando”.



Mientras tanto, “el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar las Entidades Locales en su lucha, sino que además, ha demostrado su falta de respeto a su autonomía y al marco jurídico, llegando a intentar fallidamente apropiarse de sus ahorros y despreciándolas en los Presupuestos de 2021”, ha afirmado. Por ello, además reclamarán que se cree de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de euros que la Ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que a día de hoy no ha puesto en marcha.