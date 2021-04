Los hosteleros y el turismo de Guadalajara "ya no pueden resistir más", se sienten "criminalizados" y lamentan el CAMBIO DE CRITERIO de la Junta de Page

miércoles 14 de abril de 2021 , 12:33h

Ante las nuevas medidas que afectan al sector hostelero, desde la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara y miembro de la Federación regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, se ve que, una vez más, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha da una vuelta de tuerca más al sector hostelero de Guadalajara capital en particular y de la región en general, llevándola a un punto del que, dentro de poco, no habrá retorno alguno. Como se ha producido desde el inicio de la pandemia, la Consejería de Sanidad vuelve a introducir medidas restrictivas en el sector como única solución para salir de la pandemia sin darse cuenta que lo único que están consiguiendo es apretar más a un sector que ya no puede resistir más y que, como ya ha quedado sobradamente demostrado, no es el culpable de los contagios de esta región, ni de la provincia de Guadalajara.

Esto se justifica tras ver la Resolución publicada el pasado sábado en la que la consejería de Sanidad prorroga y modifica la Resolución de 20/02/2021. Hasta el pasado sábado, la mayoría de las localidades de la región, se encontraban afectadas por medidas de nivel II, que para la hostelería suponía la posibilidad de abrir los interiores al 50% del aforo permitido y los exteriores al 75%, en ambos casos, con una distancia de 1,5 metros entre mesa y mesa.

A partir del sábado, esto cambió y se empezó a exigir que las distancias, en el interior de los establecimientos, fueran de 2 metros entre las sillas de las diferentes mesas, lo que de facto supone un recorte de aforo del local.

Esta modificación, no comunicada previamente al sector y sin dar tiempo de reacción al mismo, puso en una situación complicada al sector pues había establecimientos que tenían reservas previas con el criterio del aforo anterior.

Además de esta modificación sustancial, en el nivel III, con anterioridad a la resolución del pasado sábado, se permitía la apertura de interiores a un 1/3 de su aforo y exteriores al 50%; en ambos casos, con una distancia de 2 metros entre sillas de diferentes mesas y, en el actual nivel III no está permitido abrir los interiores y solo se permite terrazas al 50% con la distancia de 2 metros entre sillas.

Otra diferencia es que con la Instrucción anterior, la incidencia acumulada en la semana requerida para que una localidad pasara a nivel alto de medidas (III) era de > 200 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora la nueva Instrucción para acceder a dicho nivel basta con tener 150 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, se “abaratan” los requisitos para cerrar el interior de la hostelería, de nuevo sin medidas compensatorias.

Las modificaciones en estos cambios de criterio dañan sobremanera al sector, además de tener a un sector viviendo continuamente en la incertidumbre.

Ante esa situación, en reunión de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla La Mancha, a la que pertenece la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, se ha acordado solicitar, con carácter de urgencia, dos reuniones, una reunión con la consejera de Turismo, para transmitirle, una vez más, la preocupación del sector, que después de más de un año de restricciones, no aguanta más. Las empresas se hunden, los empleos desaparecen y, de no tomar medidas urgentes, un sector vital para la economía de esta Región va a desaparecer. Y una segunda reunión, con el consejero de Sanidad para transmitirle que no podemos soportar más los cambios de criterios que, día sí y otro también, se aplican a un sector que ve, como nos criminalizan, sin argumentación alguna, sin consultas a los representantes del sector y, por supuesto, sin consenso alguno.

Esperamos sinceramente que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconduzca la situación, por el bien del sector hostelero y turístico de la Castilla-La Mancha, por la economía de la región y por las miles de familias de dependen de ello.