Eduardo Noriega presenta: ''Sin tierra ni patria. El libro lacre II"

viernes 09 de abril de 2021 , 19:42h

'Sin tierra ni patria' es un homenaje al género de fantasía. Eduardo Noriega nos remite, por ello, a una novela distinta. Una en la que sus personajes deben jugárselo todo a una carta, arriesgándose a perderlo y quedar condenados al vacío.



Los personajes de esta obra no son buenos ni malos, no creen en dioses, son imperfectos y, a través de la pluma de este escritor cántabro, irán acompañando al lector por un viaje en el que destaca el conocimiento frente a la ignorancia y el compañerismos se enfrenta al individualismo.



'Sin tierra ni patria' es ante todo una novela de aventuras desarrollada en un mundo de fantasía y que al mismo tiempo indaga en temas de actualidad como es el efecto que ha tenido la religión en nuestra sociedad y las consecuencias del machismo o la capacidad del ser humano para perdurar en el tiempo.



Sinopsis:

La contienda es ya una realidad: Homeria, la tierra sin dioses, está en guerra. Nada detendrá al conde Mongaut y al duque Ferrison, aunque sus inquinas y ánimos de conquista arrastren a sus gentes a la miseria o la muerte. Un grupo impensable, formado por un lenguaraz juglar, un taciturno guerrero y una joven sin nada que perder, pena por este desolado paraje intentando que el conflicto no les salpique. Buscan algo. Es el Libro Lacre, la llave a una Homeria donde el sol siempre brilla y la oscuridad es solo un mal recuerdo. Hace centurias que nadie sabe su paradero, excepto un anciano que atraviesa Homeria con su carromato. Por eso van tras él, donde sea que se halle. Y cada día están más cerca. Pero localizar algo en un territorio desangrado a espada no es tarea sencilla. Lucharán contra enemigos conocidos y desconocidos, contra criaturas nacidas de las pesadillas y contra la ambición de quienes pasan por encima de todo con tal de ver cumplidas sus ansias. Si no lo encuentran, morirán en el intento o todos quedarán solos en el mundo, sin nadie a quien

amar, sin tierra ni patria.

Colección: Novela

ISBN: 978-84-1374-085-0

Formatos: Tapa blanda

Tamaños: 16x23,5

Páginas: 596

Precio: 19,90 euros

Autor:

Eduardo Noriega Seijas es natural de San Vicente de la Barquera, en Cantabria, de las tierras del Órbigo y del resto del mundo que ha soportado su presencia. Las letras estuvieron en él desde casi siempre, aunque la cabezonería condujo sus desvaríos hacia las ciencias. Así, terminó cursando Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, nombre tan largo como de noble memoria. Esa ha sido su profesión desde que acabaron los dichosos y laboriosos días del estudio y comenzaron los más laboriosos y no tan dichosos días del trabajo. Como somos casi todos, Eduardo es un compendio de desvelos y aficiones.

Entre las suyas declarables: la comida, el café, ver mundo, el baloncesto, la cerveza, el rock o el Conocimiento. Y, desde hace un tiempo, publicar lo que escribe en sus ratos libres. Sin olvidar sus primeros y premiados relatos o sus extemporáneas colaboraciones en prensa, en estos días centra su creatividad en la narrativa fantástica que tantas lecturas ocupó cuando joven. Esta es la segunda entrega de la serie «El Libro Lacre», la primera de sus obras que alcanza la forma de libro, tras «Todos los días muere alguien». Ni él mismo sabe todavía cuándo o cómo concluirá, porque, entre otras cosas, la vida en Homeria no permite dar nada por seguro. La suya tampoco.