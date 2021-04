Guarinos avanza que el PP-CLM acudirá a los tribunales si el presidente de las Cortes sigue `alineado´ con el Gobierno de Page y eludiendo el control parlamentario

viernes 09 de abril de 2021 , 13:37h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha avanzado hoy que el PP-CLM acudirá a los tribunales si el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, sigue “alineado“ con el Gobierno de Page y eludiendo el control parlamentario.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde se ha referido al escrito del GPP, -presentado en fecha de ayer al presidente de las Cortes-, en el que se pone de manifiesto el reiterado incumplimiento del Reglamento del Parlamento Regional.



En este sentido, ha asegurado que desde que comenzó el actual periodo de sesiones, -hace tres meses-, el PP-CLM ha estado reclamando que se presentara el calendario correspondiente a la actividad parlamentaria para conocer cuándo se van a celebrar los plenos y comisiones.



Por ello, ha exigido que se cumpla el Reglamento de estas Cortes y se apruebe de manera inmediata el calendario que debería haber estado hace tres meses.



Guarinos ha denunciado que a lo largo de estos meses la actividad parlamentaria “ha brillado por su ausencia“, a pesar de que Bellido “presume de lo contrario“, ya que no se han celebrado apenas plenos y comisiones, y ha acusado al presidente de las Cortes de convertirse en “un miembro más del consejo de Gobierno de Page“.



De esta manera, ha detallado que en el mes de enero solo se celebraron dos plenos, otros dos en febrero y otros dos en marzo y que, han tenido lugar “muy pocas comisiones“, y la inmensa mayoría han sido a petición del GPP (cinco en enero, cinco en febrero y cuatro en marzo).



De igual manera, ha lamentado la falta de planificación incumpliendo así el Reglamento de las Cortes, que indica que cuando se reúne la Mesa y la Junta de Portavoces en el inicio del periodo de sesiones se tienen que determinar las previsiones del ejercicio parlamentario tal y como establece el artículo 32. 6ª



Guarinos ha calificado de “muy grave“ lo que está sucediendo en esta Cámara, puesto que las comisiones se planifican con muy pocos días de antelación, se desconoce el calendario parlamentario y a fecha de hoy hay 16 comisiones pendientes de celebrarse, a pesar de que no pueden transcurrir más de 15 días desde su calificación -según el artículo 51 del Reglamento, (algunas de ellas llevan 7 meses de retraso).



Page tiene pánico al control parlamentario y busca excusas para evitarlo



Por otra parte, ha asegurado que Page tiene “pánico“ al control parlamentario y que, por eso, busca excusas para evitarlo. Así, ha recordado que Page no pisa el pleno y que sus comparecencias “brillan por su ausencia“, ya que aparece en el pleno a primera y última hora para votar y luego marcharse, como ocurrió ayer, que tenía mucha prisa porque cogía un vuelo a Tenerife.



Además, ha indicado que Page no quiere estar presente durante la celebración del Pleno, y ejemplo de ello es la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Gobierno, celebrado ayer, a la misma hora en la que comenzaba la sesión parlamentaria.



“Page no quiere saber absolutamente nada del parlamento y está evitando a toda costa un derecho que tenemos los parlamentarios de control al Gobierno“.



También, ha recalcado que la actividad parlamentaria se ha ido “mermando“ con la excusa de la pandemia, pero la realidad es que Page no quiere someterse al control parlamentario, a pesar de que es su obligación.