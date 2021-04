AIKE expresa su DESACUERDO con la estigmatización que sufre el sector de la Hostelería y el Ocio Nocturno en Guadalajaa `por parte de la Junta de Page

jueves 08 de abril de 2021 , 20:54h

Reconocemos el compromiso mostrado por el sector de la hostelería y la restauración en cuanto a las medidas de seguridad e higiene adoptadas tras la declaración de la pandemia, habiendo trans-formado sus establecimientos en espacios seguros.

Insistimos, para el mejor cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene establecidas en la actualidad, es necesaria también la implicación de vecinas y vecinos.

Recordamos que la hostelería, la restauración y el ocio nocturno son estratégicos como sector económico, y realizan una función esencial en la facilitación de alimentación y descanso a viajeros y trabajadores en ruta.

Solicitamos un plan de rescate con ayudas directas para garantizar la supervivencia del sector de la hostelería, la restauración y el ocio nocturno.”

La formación municipalista Aike- A Guadalajara hay que quererla-, a través de su portavoz, Jorge Riendas ha enviado un comunicado expresando su desacuerdo con la estigmatización que sufre el sector de la Hostelería y el Ocio Nocturno y afirma que no se pueden tomar decisiones de la noche a la mañana que afectan directamente a los negocios y sus previsiones.Guadalajara, 8 de abril 2021: El comunicado del grupo expresa la necesidad de planificar para que el género que hay que adelantar no se pierda y pide ayudas de rescate.“ASI, NO. Nuestros, BARES, PUBS, RESTAURANTES Y HOTELES son establecimientos mayormente seguros mientras no se demuestre lo contrario. Y así lo manifestó nuestro Ayuntamiento de Guadalajara en declaración institucional que promovimos desde Aike el pasado mes de febrero.Desde Aike creemos y apoyamos de verdad a nuestra HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO NOCTURNO, y es que no hay estudios ni estadísticas que demuestren que los contagios se producen principalmente en nuestros bares, pubs y restaurantes. La incidencia ha sido más bien baja desde el comienzo de la pandemia, y no existe constancia técnica de una incidencia especial que indique lo contrario.Además, desde que llegamos al Ayuntamiento lo venimos repitiendo continuamente: HAY QUE PLANIFICAR. Pero no cesan de producirse decisiones tomadas y comunicadas sin previsión desde las diferentes administraciones: locales, regionales y nacionales. Una correcta planificación es básica y es el pilar fundamental sobre el que surgieron las civilizaciones más prósperas desde tiempos inmemoriales.Hoy mismo, entramos en Nivel 3, sin previo aviso a los sectores que más se castiga, y se lanzan disposiciones que, como poco, de una primera lectura del documento, resultan discriminatorias y abusivas para nuestros bares, pubs, restaurantes y horteles. Desde Aike hoy mostramos nuestro apoyo a un sector que está siendo estigmatizado principalmente desde la Administración Regional, y animamos al resto de grupos municipales a reivindicar el espíritu de la declaración institucional aprobada en el mes de febrero: