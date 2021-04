El Ayuntamiento felicita a los seteros por su comportamiento cívico y respetuoso con el medioambiente esta Semana Santa

jueves 08 de abril de 2021 , 11:38h

A lo largo de estos días de vacaciones de Semana Santa, y pese a que en este tiempo no ha habido servicio de limpieza municipal en los días festivos, el Ayuntamiento de Quer destaca el comportamiento cívico y comprometido con el Medio Ambiente de los vecinos.



No se han registrado vertidos de voluminosos, y, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se han depositado los desperdicios en los lugares apropiados para ello, haciendo un uso correcto de papeleras y contenedores. “Pensamos que, al igual que hacemos llamamientos públicos al civismo cuando nos encontramos con actos vandálicos, o recordamos los lugares en los que hay que depositar los residuos, cuando no se hace correctamente, es nuestro deber felicitar a los seteros cuando, como ha sido el caso, han llevado a cabo el correcto uso de las instalaciones y han tenido, como prácticamente siempre, un ejemplar comportamiento medioambiental”, señala Lauren Morales, concejal de Medioambiente de Quer.



Por otra parte, y ante la imposibilidad de salir de la CCAA, muchos seteros han optado por permanecer en sus lugares de residencia, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. De esta manera, se ha hecho, igualmente un uso responsable de las instalaciones municipales, especialmente del Parque de Valmores, cumpliéndose siempre la normativa de seguridad.