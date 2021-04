VOX Guadalajara pide a García Page que se deje de fotos y empiece a vacunar

jueves 08 de abril de 2021 , 11:47h

En la última semana el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha se ha hecho una foto vacunándose como miembro de la franja de edad de 56 a 65 años. El presidente de VOX Guadalajara, Josué Martín ha pedido al gobierno de Emiliano García Page que “se dejen de fotografías y anuncios de vacunaciones a nuevas franjas de edad mientras tenían este lunes a 1.511 mayores de 65 años sin vacunar en la provincia de Guadalajara”. Martín se ha preguntado “dónde quedo ese lema de no dejar nadie atrás, mientras nuestros mayores están sin vacunar ante la falta de previsión de los gobiernos socialistas nacional y regional. No tienen vacunas aptas para los mayores y además siguen generando dudas sobre la de Astra Zeneca”.

La situación de la pandemia en nuestra provincia se está agravando en las últimas horas y nos hacen ser líderes de contagiados en la región. “La incapacidad manifiesta del gobierno de García Page se demuestra una vez más esta semana. Nos privan de nuestra libertad mientras la presencia del virus en Guadalajara es cada vez mayor. Nos podemos movernos ni trabajar con normalidad pero tenemos 77 casos en Guadalajara y 204 en la suma de las otras cuatro provincias”, asegura el líder de la formación en la provincia.

Por último Martín ha hecho referencia a la nueva consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. “Sí lo mejor que tiene el PSOE de Guadalajara para llevar a Toledo a gobernar la región es la señora García Torijano, le auguro un futuro muy negro al PSOE, de lo que me alegro, y a Castilla-La Mancha, que si me preocupa mucho más. Una política que miente en su curriculum, no es de fiar, como ya ha demostrado en su nefasta gestión en Diputación. Por no hablar de los aires totalitarios con los que ha manejado los designios del Ayuntamiento de Torrejón del Rey”, ha concluido Martín Barrio.