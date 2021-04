Núñez contrapone el modelo de gestión en libertad y con eficacia de Ayuso en Madrid frente al de la descalificación y la prohibición de Page en CLM

lunes 05 de abril de 2021 , 13:11h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en valor la forma de gobernar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se basa en “la libertad, la gestión, la eficacia y la capacidad de estar a lo importante” y que se contrapone a la forma de gestionar de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, que está basada en “la descalificación, las faltas de respeto, el insulto en muchas ocasiones y en estar a todo menos a lo realmente importante”.



Así lo ha manifestado Núñez, en declaraciones a los medios tras asistir al Desayuno Informativo de Europa Press con Díaz Ayuso en Madrid, donde ha incidido en que la gestión liderada por Page en la región se centra en “la prohibición, el cierre y en no permitir a la gente trabajar”, además “sin tomar las medidas adecuadas en muchas ocasiones desde el punto de vista sanitario”, algo contrario a lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid.



A nivel sanitario, el líder del PP-CLM ha recordado que frente a la reacción de Díaz Ayuso con el Hospital de Campaña en Ifema o con el Hospital Enfermera Isabel Zendal, en Castilla-La Mancha el nuevo Hospital Universitario de Toledo continúa sin atender a pacientes COVID o cualquier urgencia.



Desde el punto de vista económico, Núñez ha señalado que mientras Madrid habla de déficit 0, en Castilla-La Mancha “de manera incomprensible” Page presume de superávit.



En este sentido, ha añadido que en el momento actual, con empresas y familias “pasándolo mal”, con autónomos que tienen que cerrar sus negocios o con ciudadanos que se van al paro porque las empresas no pueden mantener los empleos, “escuchar a Page hablar de superávit significa que el dinero lo tiene guardado en un cajón en lugar de tenerlo en las manos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.



Por ello, ha dicho que si a Page le “sobra el dinero” debe aprobar las bajadas de impuestos que ha propuesto el Partido Popular de Castilla-La Mancha o destinarlo a quienes más lo necesitan. Así, Núñez ha avanzado que el PP-CLM pedirá a Page que no tenga superávit, ya que es el momento de tener déficit 0 y de gastar todo el dinero de la región en salvar empleos, empresas o autónomos, para que esté “en manos de quienes más lo necesitan y no en un cajón del Palacio de Fuensalida”.



Núñez ha recordado que sectores como la hostelería, la cultura, el deporte o la belleza personal han reclamado libertad para poder trabajar en Castilla-La Mancha, dentro de las medidas sanitarias provocadas por la pandemia, ya que los castellano-manchegos quieren que el modelo de prohibición y cierre que aplica Page “cada vez que no sabe qué hacer” se transforme en un modelo de libertad similar al que aplica Díaz Ayuso en Madrid.



Por todo ello, para el líder de los ‘populares’ en la región las elecciones del 4 de mayo son “fundamentales”, ya que si Madrid es la locomotora económica del país esto es algo positivo para Castilla-La Mancha por su influencia en la región. “El próximo 4 de mayo también los castellano-manchegos nos jugamos muchos”, ha insistido, al tiempo que ha afirmado que el modelo de libertad y de impuestos bajos que aplica Díaz Ayuso en Madrid permite generar empleo que tiene transcendencia en Castilla-La Mancha.



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN



De otro lado, el presidente del PP-CLM ha lamentado que no llegan las vacunas suficientes, por lo que el porcentaje de vacunados en Castilla-La Mancha y en España “está muy por debajo” de los objetivos que permitirían conseguir la inmunidad de rebajo a finales del verano. “Page decía que el 70% de la población estaría vacunada en verano, pero los números dicen que estamos muy lejos”, ha dicho.



Núñez ha asegurado que esto “no es una competición”, ya que es una “necesidad” que existan la vacunas suficientes para ponerlas lo antes posible a los ciudadanos. Así, ha recordado que no todos los profesores están a día de hoy vacunados, como tampoco lo están todas las personas mayores, los grupos de riesgo o sectores que están en primera línea.



“No es una carrera”, ha insistido Núñez, al tiempo que ha afirmado que se trata de una estrategia nacional que tendría que poner en marcha el Gobierno de Sánchez y que debería ser reclamada e impulsada por el Gobierno de Page, ya que la actual “no está funcionando y necesitamos que lo haga”.



Por último, ha destacado que el PSOE cuenta con el apoyo del PP para impulsar cualquier tipo de incentivo para la vacunación porque la estrategia no funciona y esto “es un drama”.