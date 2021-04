Castilla-La Mancha, la tercera comunidad autonómna de España con MENOR COBERTURA del Ingreso Mínimo Vital

jueves 01 de abril de 2021 , 20:31h

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza una cobertura del 4,2 % en Castilla-La Mancha, lo que supone una de las menores del país, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de los datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones



En concreto, la asociación destaca que las comunidades con una mayor cobertura son Navarra (14,2 %) y Aragón (12,2 %), junto a las ciudades autónomas de Melilla (16,8 %) y Ceuta (13,9 %); y las que menos, Baleares (3,5 %), Cataluña (4,2%) y Castilla-La Mancha (4,2%).



A nivel nacional señala que tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han sido denegadas y un 30 % (347.645) están pendientes de resolver.



"Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 26%. Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19", subraya la asociación.



Según precisa, el propio Ministerio ha explicado que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio) y los directores de Servicios Sociales añaden que "hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la COVID-19".



Además, un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, "para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo", según indica.



Así, la asociación lamenta que "solo el 6,4 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (565.195 personas) se beneficia de esta nueva prestación", y si se tiene en cuenta el total de la población, "solamente llega al 1,2 %".



Además, advierte de que el IMV "no mejora" la cobertura y la cuantía del sistema autonómico de rentas mínimas pues la ayuda "solo alcanza al 80 % de las personas beneficiarias del sistema de Rentas Mínimas".