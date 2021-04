Menéndez: “Sé que no es un buen momento, pero quedan puntos y hay que pelear por ellos”

jueves 01 de abril de 2021 , 11:59h

El entrenador del Albacete Balompié, Alejandro Menéndez, ha realizado una valoración del encuentro de hoy en sala de prensa. “Creo que hemos hecho un buen partido. Hoy hemos tenido 8 ocasiones de gol más el penalti”. “Nos ha penalizado no adelantarnos en el marcador con esas oportunidades. El rival siempre tiene una ocasión y ellos la han aprovechado. El equipo tiene ocasiones e iniciativa y quedan 30 puntos. No se le puede reprochar nada, salvo que no hemos marcado”.

El míster ha continuado explicando que “el equipo ofrece muy buenas sensaciones y tenemos iniciativa”. “Es que hemos tenido ocasiones muy claras y la pena es que la única ocasión que han tenido la han marcado. Hay mucha igualdad, cualquiera puede ganar al cualquiera”.

El técnico ha admitido que “sé que no es un buen momento, pero el equipo lo ha dado todo y hemos sido muy superiores al rival. Quedan puntos y hay que pelear por ellos”. Por último ha recordado que tras su llegada, este Albacete “ha ido creciendo semana a semana”. “Desde que llegué se defiende mejor y somos más solventes. Tenemos variantes en ataque, trabajamos mucho y hay que insistir. Quedan 30 puntos en juego”.