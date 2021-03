IU de Azuqueca ha presentado sus alegaciones al documento de evaluación ambiental del proyecto ALMA

miércoles 31 de marzo de 2021 , 09:20h

En el último Pleno los distintos grupos políticos fueron conocedores de que el Gobierno de Blanco estaba preparando alegaciones al documento que se encontraba en fase de consulta, a los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación del Avance del Plan de Sectorización del ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado de Actividades Económicas del término municipal de Meco.

La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha vuelto a calificar la actitud del Gobierno municipal de despótica, no sólo por haberse negado a reunirse con la oposición y con los vecinos, sino por haber impedido que participasen en la elaboración de esas alegaciones como parte de la Administración que son.

Aun así, esto no ha impedido, ha señalado Pérez, que su grupo haya realizado una serie de alegaciones al documento para frenar por un lado y en la medida de lo posible, el impacto medio ambiental que este desarrollo va a provocar en el municipio: Impactos específicos entre los usos industriales logísticos y los usos residenciales, impactos medioambientales, como aumento significativo de emisiones de CO2, por efecto del exponencial incremento del transporte privado, acústica, pérdida de usos primarios, pérdida de diversidad, monocultivo en los usos del suelo, paisajísticos, consumos energéticos, abastecimiento de agua, etc., y procurar, por otro, que las empresas que se vayan a instalar en él ofrezcan empleos dignos y de calidad.

Pérez ha señalado que ante un proyecto con tan poca claridad como el de ALMA Henares, no se pueden conformar con una mínima intervención por parte del señor alcalde en un Pleno y dar por zanjado el asunto. Se trata de un tema bastante complejo que requiere de la celebración de una Comisión de Innovación Urbana, con presencia de los técnicos municipales para que expliquen qué beneficios va otorgar este desarrollo urbanístico al municipio y el posible impacto negativo que va a provocar en él.

Por esta razón, la portavoz ha adelantado que su grupo ya ha solicitado la convocatoria de esa comisión, a la vez que ha finalizado afirmando que esperan que el Gobierno no haga como en otras ocasiones, no contestar para que la convocatoria no se produzca.