El PP-CLM advierte que el Real Decreto de fondos europeos “castiga a Castilla-La Mancha” con un reparto de ayudas `discriminatorio´ e `injusto´ que deja fuera a miles de empresas y autónomos de la región

lunes 29 de marzo de 2021 , 19:39h

El PP-CLM ha advertido hoy que el Real Decreto Ley de ayudas de fondos europeos “castiga a Castilla-La Mancha“ con un reparto `discriminatorio, injusto, clientelar y arbitrario´ dejando fuera a miles de empresas y autónomos de nuestra región con unas ayudas que “son muy necesarias para la recuperación de España y de nuestra comunidad autónoma“.



En este sentido, la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha denunciado que 1 de cada 3 autónomos de esta tierra tienen que saber que el Gobierno de España les deja fuera y que el Gobierno regional ha convalidado el Real Decreto Ley que les deja “tirados” y al margen de estas ayudas.



Así se ha pronunciado Guarinos, en el Pleno de las Cortes Regionales, en el Debate General relativo a la incidencia en Castilla-La Mancha para determinados sectores; profesionales, autónomos y empresas excluidos en el Real Decreto-Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.



De esta manera, ha insistido en que el PP-CLM “no está de acuerdo con un reparto discriminatorio y arbitrario” con unos fondos europeos que son más necesarios que nunca.



Además, ha señalado que estos fondos son esenciales para nuestras empresas y para nuestra economía, teniendo en cuenta el reciente informe del Banco de España que ha calificado de “demoledor”, ya que apunta que se reduce por segunda la vez las previsiones y las estimaciones de crecimiento económico para 2021, retrasa la recuperación y bajan las previsiones de crecimiento al 6 por ciento, 8 décimas por debajo de lo previsto en diciembre.



Sánchez y Page han dejado atrás a miles de empresas y a miles de familias



Guarinos ha señalado que los Gobiernos de Sánchez y Page “han dejado atrás” a miles de empresas y familias, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo. Así, se ha preguntado qué criterios son los que permiten inyectar a una aerolínea próxima a Maduro en Venezuela, con cuatro aviones, una sola ruta y que no ha recibido el apoyo de nadie más por su falta de solvencia, 53 millones de euros, mientras dejan tirados a uno de cada tres autónomos de nuestra región que “no pueden levantar la persiana” por la cantidad de trabas administrativas que se les imponen cada vez que se aprueba una norma relacionada con la pandemia, todo lo contrario de lo que ha hecho la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid.



Por otra parte, ha recordado que el Real Decreto castiga a Castilla-La Mancha por partida doble; por una parte, por el porcentaje de dinero que se nos asigna, siendo la decimotercera Comunidad Autónoma que menos recursos recibe por habitante, 206 millones de euros. Segundo, por el número de empresas y sectores de actividad que deja fuera. Así, ha señalado que, en total, han dejado fuera a 443 sectores de actividad, frente a 95 que se han incluido. Por eso, ha preguntado si es que el Gobierno regional considera que ninguna de estas actividades ha sido ajena al impacto del coronavirus.



Además, ha destacado que son empresas viables, “mucho más” que la de Plus Ultra, que tiene cuatro aviones, una sola ruta, el 0,1 por ciento de la cuota de mercado, y en los últimos años no ha obtenido beneficio, pero parece que a “ustedes les da igual”.



Por eso, ha acusado a Page de “acabar con las empresas de nuestra región” a causa de sus decisiones y trabas administrativas, ya que muchas se han visto obligadas a echar el cierre de sus negocios después de muchos años de esfuerzo y sacrificio.



De esta manera, ha pedido al Gobierno regional que aclare qué tipo de criterios ha establecido para saber qué empresas son merecedoras de estas ayudas y cuáles no.



“Qué criterios utilizan para decidir que un autónomo que tiene una peluquería o un centro de estética se quede fuera, pero una casa de apuestas sí puede acceder a estas ayudas”, o qué criterios deciden que un sector como el del vino no puede beneficiarse de estas ayudas del que vienen ochenta mil viticultores que cultivan el 47 por ciento de la superficie de España”.



Guarinos ha asegurado que “parece mentira que Page haya sido alcalde de Toledo” y esté de acuerdo con que se dejen fuera a los establecimientos de productos turísticos y souvenirs.



Por todo lo anterior, ha insistido en que estas ayudas “llegan tarde, son insuficientes y dejan fuera a miles de empresas y autónomos”, una “injusticia y una sinrazón”.



Por último, ha incidido en la propuesta del PP-CLM para que el Gobierno de Page reclame al Gobierno de España la ampliación del Real Decreto Ley de Fondos europeos para abarcar a todos los sectores sin excepción, y para que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ponga en marcha un programa de ayudas específico para las empresas de nuestra comunidad que se han quedado fuera de estas ayudas, al igual que ha hecho un gobierno del PP, el de Ayuso en la vecina comunidad de Madrid.



“En CLM ni tenemos salud, ni tenemos economía”



Por su parte, el diputado regional del GPP, Miguel Ángel Rodríguez, ha lamentado que, por culpa de la nefasta gestión del Gobierno de Page durante el inicio de la pandemia, en Castilla-La Mancha “ni tenemos salud, ni tenemos economía”.



Así, ha recordado que en nuestra tierra han perdido la vida más de 6 mil personas a causa del coronavirus, y que la comunidad ha liderado las tasas de mortalidad y letalidad de todo el país.



Además de esto, ha denunciado las preocupantes cifras de desempleo de nuestra región, que se “ceban” especialmente en las mujeres y en los jóvenes, que ven “impotentes” que no pueden desarrollar su proyecto de vida en su tierra y tienen que marcharse fuera a otras regiones para prosperar.



“Cada vez que el Gobierno está en manos del PSOE la crisis está asegurada”, ha indicado.



Rodríguez ha asegurado que, ante los malos datos económicos, los castellano-manchegos están esperando las ayudas de los fondos europeos “como agua de mayo”.



Unas ayudas que aún no han llegado y que “no tenemos la certeza de cuando van a llegar”, pero que el Gobierno de España y el Gobierno regional “vende” en prensa una y otra vez y ha repartido varias veces.



En este sentido, ha señalado que a Castilla-La Mancha solo le corresponde el 2,95 por ciento de las ayudas europeas, una cantidad que ha calificado como “ridícula” ante la grave incidencia que hemos tenido a causa de la pandemia.



De esta manera, ha exigido al Gobierno de Page que luche “con uñas y dientes” para que esta cantidad aumente porque “lo necesita nuestra gente”, nuestras pymes y nuestros autónomos y todos aquellos sectores que Page está “dejando en la estacada”.



Además de esto, ha advertido que el Gobierno regional aún no ha dicho qué requisitos se tienen que tener en cuenta para que los autónomos accedan a estas ayudas, ya que, se trata de unos requisitos que en muchos casos las pymes y autónomos de la región “no puedan acogerse”.



Por eso, ha preguntado al Gobierno de Page que “con la que está cayendo si un autónomo que ha visto drásticamente reducida su facturación porque le han obligado a cerrar su negocio y le han prohibido trabajar y debe una tasa de basura no va a poder acceder a esas ayudas”.



También, ha recalcado que el Decreto indica que no podrán optar a las ayudas las empresas que operen en paraísos fiscales. Y este será, -ha recordado-, el único punto que cumplirán nuestros autónomos y empresarios, puesto que bastante tienen con llegar a fin de mes como para pensar en abrir cuentas en República Dominicana como sí ha hecho recientemente el señor Bono.



El dirigente popular ha reprochado al Gobierno regional y al PSOE de Page que ningún responsable político haya participado el pasado fin de semana en la gran manifestación del sector del espectáculo y de la feria en Ciudad Real.



“No hubo nadie del Gobierno ni del PSOE dándole ánimos a estas personas que ven cómo llevan un año sin trabajar porque se les ha prohibido, y, sin embargo, tienen que ver cómo con dinero público se rescata con 53 millones de euros a una aerolínea de los amigos de Maduro”.



“Qué más tiene que pasar en este país para que gente indigna de representarnos como el señor Ábalos dimita, y que más tiene que pasar para que el Gobierno de Page le pida su dimisión, ya que va de escándalo en escándalo amparado por Pedro Sánchez”.