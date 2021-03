Visita a El Casar con victoria para los de Ángel Sanz por 1-2

lunes 29 de marzo de 2021

Situación y objetivos dispares para ambos equipos que comenzaban el partido con más intensidad que fútbol.



Los locales trataban de buscar su fuerte a traves del juego aéreo, mientras que Academia Albiceleste contrarrestaba y salía con peligro hacia la meta rival mediante rápidas transiciones ofensivas.



En un envío al área desde la Izquierda de Fernando, Jesus remata de cabeza ajustado al palo y con el esférico en la duda de "si entra o no" el colegiado decide dar continuidad al partido no subiendo al marcador.



Empezaba acercarse con peligro el conjunto Albiceleste, aunque la precipitación y la toma de decisión en el último tramo del campo hacían que el marcador no se moviera.



Los últimos minutos de la primera parte fueron más igualados y disputados aunque sin ocasiones claras.



Resultado al descanso 0-0.



Segunda mitad con cambios, un equipo visitante dispuesto a mandar en el partido y adelantarse en el marcador.



La entrada de Willy y Adri dio sus frutos a lo que buscaba Angel Sanz, tener más la posesión y empezar a dominar el partido.



Fue en una acción de libre directo donde Antero de magistral disparo a la escuadra adelantaba a los visitantes, 0-1 y 30' minutos por delante.



Se pudo sentenciar el partido pero apareció la figura de Iván portero local desbaratando sendas acciones.



Cuando el partido encaraba el tramo final, los locales en una acción aislada de córner conseguían empatar el partido 1-1 y venirse arriba anímicamente en busca de la victoria, arropados por su público.



Pero fue el equipo visitante el que en botas de Chena, con disparo lejano cruzado conseguía anotar un excelente tanto, siendo a la postre el gol de la victoria 1-2.



Euforia visitante.



Tanto sobre el pitido final y celebración del mismo entre un equipo unido que trabajó y confío en todo momento para sumar los 3 puntos, seguir liderando y mostrando su candidatura al playoff.



Semana de descanso liguero, próxima jornada 11 abril CD Guadalajara Promesas.