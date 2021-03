El PP propone controlar los excrementos en las calles y parques de la ciudad de Guadalajara con un banco de ADN canino

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de marzo de 2021 , 13:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El concejal del Grupo Municipal Popular, José Luis Alguacil, ha anunciado hoy la propuesta de modificar la ordenanza municipal vigente para que sea capaz de albergar la nueva normativa vigente en materia de ADN canino. Para ello, el Grupo Popular propondrá mañana al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara realizar un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara para que sea quien tome la muestra al animal para dotarlo de su huella genética, así como la inclusión de los datos de este y del propietario en la base de datos que soportará el Banco de ADN de la ciudad de Guadalajara.



Alguacil expuso que “son continuas las quejas de los ciudadanos por los excrementos caninos abandonados en nuestras plazas y calles siendo uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad en materia de limpieza e higiene”, por ello también se considera necesario “realizar cursos de formación y protocolos de actuación al personal designado por el Ayuntamiento para recolectar las muestras de heces abandonadas en la vía pública y financiar el proyecto con los fondos EDUSI ya presupuestados”.



Desde el Grupo Popular consideran que esto constituye “un grave deterioro de imagen de nuestra ciudad además de poder llegar a convertirse en un grave problema de salud pública, especialmente en los grupos más vulnerables como pueden ser los ancianos y los niños así como los grupos de personas inmunodeprimidos, trasplantados, embarazadas y ciertos pacientes con tratamientos oncológicos”.



Tal y como se indica en la moción que será debatida mañana en pleno, “el aumento de los animales de compañía, en especial de perros, ha demostrado que la legislación actual no es suficiente para acabar con este problema que ha desbordado a gran cantidad de ayuntamientos de España”. La legislación vigente obliga al propietario del animal a recoger inmediatamente los excrementos, pero si no lo hace, hasta hace pocos años no existía ningún método capaz de identificar al infractor. “En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que logremos identificar a cada uno de los perros mediante un método imborrable denominado “huella genética o ADN canino”; un sistema que ya se ha regulado en multitud de ayuntamientos de nuestro país y se ha demostrado que es un método efectivo”.



Esta herramienta, como explicó Alguacil, “ha evolucionado de una manera muy positiva y evita cualquier tipo de estrés a los animales, ya que la extracción podría consistir en una simple recogida de saliva, evitando así la extracción de sangre, método antes utilizado”. De esta manera, el registro de ADN permitirá sancionar a aquellos propietarios que no recojan los excrementos de sus perros quienes, además de la correspondiente multa, asumirían el precio del análisis.



Primeros pasos en anteriores mandatos.-



El concejal del Grupo Popular ha recordado que durante los anteriores mandatos ya se dieron los primeros pasos en este Consistorio para poner en marcha este sistema de identificación. En primer lugar se aprobó con amplio consenso la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, ordenanza pionera que logró regular y ordenar la tenencia de animales para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad de personas y bienes, a la vez que garantizar la debida protección y bienestar a los animales.



Por otro lado y por medio de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible ya se incluyó en la línea de actuación número 8 (Rehabilitación urbana de suelos urbanos de titularidad pública y mejora de la gestión del agua y de los residuos), la creación de una base de datos genéticos-”mapa genético”- de los perros de la ciudad para poder identificar y multar a los dueños que incumplan la obligación de recoger las heces que sus canes depositan en la calle.



Esta línea de actuación fue tratada en diversos talleres transversales y sectoriales durante la elaboración de la estrategia EDUSI: Taller transversal medioambiental , infraestructuras y movilidad entre los Colegios Oficiales de Arquitectura, Ingenierías, Medicina, Veterinaria y Farmacia; Taller transversal de asociaciones de vecinos, mayores y mujeres; y Taller Sectorial social y cultural entre asociaciones de mayores, mujeres, socio sanitarias, acción social, culturales y deportivas.



De todos estos talleres se llegó a la conclusión de la necesidad imperiosa de actuar contra los excrementos caninos mediante la herramienta del “mapa genético”.