Román afirma que la vacunación rápida y masiva prevista por el Gobierno de Sánchez/Iglesias ha fracasado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 23 de marzo de 2021 , 19:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz adjunto del GPP y senador por Guadalajara, Antonio Román, ha afirmado que “la esperanza contra el COVID es la acunación rápida y masiva, pero Sánchez ha vuelto a fracasar por la ausencia de un plan único de vacunación en España que garantice la administración de las vacunas, con sólo un 5 por ciento de la población vacunada en tres meses”.



Así se ha pronunciado el senador del PP en la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el Plan alternativo que tiene el Gobierno para alcanzar la vacunación del 70% de la población en verano.



Román ha asegurado que la ministra “es responsable del incumplimiento de los plazos de vacunación en nuestro país”, al tiempo que ha resaltado la información publicada hoy por el diario El Mundo, que dice que al ritmo actual se alcanzará la inmunidad de rebaño el 31 de diciembre de 2022. “Usted

mantiene que se alcanzará en verano; ¡Ojalá!”, le ha reprochado a Darias, tras lo que se ha preguntado “¿quién dice la verdad, quién acertará?”



Román también ha acusado al Gobierno de Sánchez de no tener un “plan, ni inicial ni alternativo, de vacunación en España, y ha denunciado que “los errores” del Ejecutivo “generan desconfianza hacia la vacunación”. En su opinión, “el Gobierno de Sánchez sólo está esperando que le lleguen las vacunas de la Unión Europea para trasladarlas a las CC.AA, haciendo únicamente de intermediador y nunca de líder”, ha aseverado.



VACUNA ASTRAZENECA.-



Por otra parte, el senador del PP ha recriminado a la ministra por la “desconfianza” que ha generado a los ciudadanos con sus decisiones sobre la vacuna de AstraZeneca. “¿Qué informes científicos tenía el Gobierno para esta decisión? ¿Por qué no esperó a los informes de la EMA que fueron publicados el día 18 de marzo? ¿Por qué no reanudó la vacunación con AstraZeneca de modo inmediato el día 18?”, ha preguntado Román, tras lo que ha calificado la decisión del Ministerio de “negligente”.



El senador popular ha asegurado que la actuación de la ministra de Sanidad ha contribuido “al daño reputacional de una vacuna que es eficaz y segura, ha generado desconfianza hacia esta vacuna, ya que hoy es rechazada por más del 50 por ciento de los españoles y ha retrasado el proceso de acunación”.



En este sentido, Román le ha preguntado a Darias si va a realizar alguna campaña para recuperar la confianza de los españoles en la vacuna. “Si diera votos estoy seguro de que mañana Pedro Sánchez se vacunaba con AstraZeneca en el Telediario para que lo vieran todos los españoles”, ha ironizado.



A continuación, el senador popular le ha lanzado una batería de preguntas:



“¿Se plantea medidas de vacunación obligatoria por razones de salud pública para alcanzar la inmunidad de rebaño en verano, si hay un rechazo masivo a la vacunación?, ¿Se plantea la autorización de nuevas vacunas para garantizar el abastecimiento?, ¿Va a poner en marcha un plan de vacunación

las 24 horas del día los 7 días de la semana, para vacunar a 30 millones de españoles en los próximos 3 meses?”.



Finalmente, Antonio Román ha calificado de “escandaloso” el afán de eludir responsabilidades del señor Sánchez y ha señalado que “no es ejemplar, ni las incoherencias en la limitación de movilidad, o el bajo porcentaje de secuenciación genómica”, tras lo que ha reclamado una gestión adecuada de

la pandemia ante el inicio de una cuarta ola y la amenaza de las nuevas cepas de coronavirus. “Para gestionar la crisis como lo están haciendo, sobra el Ministerio de Sanidad”, le ha dicho a Darias.