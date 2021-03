Nuñez: “Me comprometo con todos los maestros y profesores, que llevan cada latido de la Educación en su corazón, a construir todos juntos una Castilla-La Mancha de futuro y de libertad”

sábado 13 de marzo de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido mostrar hoy su firme apoyo y compromiso a los docentes y profesores de esta tierra.



Por eso, les ha trasladado que el PP-CLM nunca les dejará “solos en su andadura” y que compartirá la responsabilidad y los problemas con ellos y buscará con toda la Comunidad Educativa las soluciones.



Así se ha pronunciado Núñez, en El Casar de Escalona (Toledo), donde ha presidido el acto de lectura y firma del manifiesto del PP-CLM en defensa de la Comunidad Educativa de la región.



Allí, ha insistido en que, como jefe de la oposición quiere un modelo educativo para Castilla-La Mancha basado en la “libertad”, que sea impartida por profesionales, y que cuente con el respeto y la protección de su Gobierno.



En este sentido, ha asegurado que hay que “cuidar el sistema” educativo de nuestra región y ha recordado que “hay que decidir con rotundidad y claridad qué apuesta educativa queremos para nuestra comunidad”; “La mía la tengo clara, confiar en los docentes y profesores, con una educación libre, en la que no se hable de política ni se estigmatice y que no tenga tintes políticos”.



Además, ha señalado que el sistema educativo que quiere el PP-CLM se tiene que basar en el criterio de los profesionales y se ha comprometido con ellos a que “nunca les faltará el respeto ni les dejará abandonados” y les dará el protagonismo y la confianza que se merecen para que puedan educar en libertad.



“Me comprometo con todos los maestros y profesores, que llevan cada latido de la Educación en su corazón, a construir todos juntos una Castilla-La Mancha de futuro y de libertad”, ha indicado Núñez.



De esta manera, ha recordado que el PP-CLM ha llevado a las Cortes regionales numerosas medidas en materia educativa y que también hemos defendido en el Congreso y en el Senado, en nombre del presidente nacional, Pablo Casado, que los padres tengamos libertad para elegir el centro educativo que queremos para nuestros hijos.



Así, ha destacado que la educación es el inicio de lo que será el futuro de nuestras vidas y que tiene en sus manos lo “más válido de un territorio”. Por eso, hoy, el PP-CLM ha querido certificar su compromiso con la Educación de nuestra tierra. “Hoy es el día en el hemos querido alzar la voz con rotundidad en defensa de la Comunidad Educativa para agradecer todo su esfuerzo durante la pandemia y para mostrar nuestro compromiso de que nunca les dejaremos solos”.



“La Comunidad Educativa ni olvida, ni perdona”



El presidente del PP-CLM ha lamentado que, hace justo un año en el que Page compareció en la sala de prensa oficial del Palacio de Fuensalida para decir que la pandemia no tendría apenas mortalidad y que los profesores lo que querían era “cogerse 15 días de vacaciones”.



“Hace un año en el que Page faltó el respeto e insultó a todos los maestros y profesores del conjunto de la Comunidad Educativa de Castilla-La Mancha y yo le digo una cosa muy clara: ni olvidan ni perdonan”.



De esta manera, Núñez ha señalado que ahora hace justo un año en el que “saltaron todas las alarmas” y vimos como Page empezaba una serie de declaraciones que nos han provocado vergüenza ajena a todos los castellano-manchegos, la primera de ellas, “llamar vagos” a los docentes de esta tierra”.



Por eso, ha recordado a Page que nuestros profesores y maestros “no son unos vagos”, y que tampoco querían irse de vacaciones, ya que son personas con una vocación de servicio público muy grande y una capacidad de entrega a los demás infinita y hombres y mujeres comprometidos con nuestra región sin límite alguno que, desde las aulas de cada uno de los centros, han dado lo mejor de sí mismos para hacer grande a Castilla-La Mancha en este último año tan complicado.



En este sentido, ha asegurado que es “muy grave” que Page insultara a los maestros llamándoles “vagos”, pero que es peor aún que les haya dejado “abandonados” pasándoles la responsabilidad de sacar el curso escolar de manera on line sin el apoyo del Gobierno regional.



Núñez ha valorado el gran esfuerzo que han realizado los docentes y maestros y también los padres para que nuestros hijos no perdieran el curso educativo a pesar de que la consejera de Educación y Page estuvieran desaparecidos “abandonando a su suerte” a toda la Comunidad Educativa”.



Así, ha recalcado que el curso escolar acabó con éxito gracias a que los profesores, docentes, padres y niños supieron adaptarse a las circunstancias con plataformas digitales que en muchas ocasiones “no funcionaban” y fueron capaces “sin el apoyo del Gobierno” y eso sí que es realmente un compromiso firme con Castilla-La Mancha y con la educación regional.



Por último, ha valorado que los docentes y profesores hayan mostrado, una vez más, “su amor por esta tierra” y su cariño hacia su profesión, y por eso, ha agradecido en nombre de todo el PP-CLM su gran labor y su entrega para que nuestros hijos hayan podido recibir la educación que se merecen.