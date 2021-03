Mandayona gana en su campo 3-0 al CDE Caraquiz

sábado 13 de marzo de 2021

Los locales realizaron un partido muy serio ante uno de sus principales rivales.



El CD Mandayona sigue encabezando el grupo 5 de la Segunda Autonómica tras ganar al CDE Caraquiz por tres goles a cero en Los Tobares.



El partido comenzó con ocasiones para ambos equipos, aunque no fue hasta el minuto diez donde el equipo visitante tuvo la oportunidad más clara tras pitar el árbitro una falta, aunque el balón se fue por encima de la portería.



Tras varias ocasiones en ambas área se adelantó el equipo local en el minuto 32 con un gran gol de cabeza de Iván López.



Nada más empezar la segunda parte y con un tiro desde fuera del área de Jesús Acebrón llegó el segundo gol del partido. Se trata del quinto gol en esta competición de Jesús Acebrón, máximo goleador hasta el momento del CD Mandayona. No obstante, no fue la única ocasión que tuvo en el partido, ya

que minutos después tuvo otro remate que dio al palo. En ese momento, el equipo de Caraquiz ya estaba jugando con diez jugadores tras la expulsión en el minuto 52 de Carlos de la Fuente.



Aunque en la segunda parte el equipo visitante tuvo alguna ocasión, el CD Mandayona tuvo dominado el encuentro en todo momento y en el minuto 90 José Enrique Escobar “Joselu” metió el tercero de la tarde.



Mandayona sigue a la cabeza de la clasificación con 21 puntos, le sigue Cabanillas con 18 que este fin de semana empató contra el Tórtola. La siguiente jornada el CD Mandayona descansa y el fin de semana del 21 de marzo viajará a Guadalajara para medirse al Ibero Sport antes del parón de Semana Santa.