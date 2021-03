Simón: “es curioso que el PP quiera decirle al Ayuntamiento lo que debe hacer con los fondos europeos que su partido no apoyó en el congreso”

miércoles 10 de marzo de 2021 , 19:09h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, pide al Grupo Popular y a su portavoz, Jaime Carnicero, “un mínimo de coherencia y responsabilidad” después de que este miércoles haya acusado al Gobierno Municipal, supuestamente, de “perder oportunidades en relación a los fondos europeos Next Generation”.



“El Ayuntamiento de Guadalajara no va a dejar pasar ni una sola oportunidad para esta ciudad, lleva meses trabajando en torno a la información que va habiendo sobre la llegada de los fondos europeos y mantiene un diálogo fluido y constante con la Junta de Comunidades, que será quien gestione parte de los mismos”.



A Simón le parece “curioso” que Jaime Carnicero “pretenda decirle al Ayuntamiento lo que debe hacer con unos fondos que su partido no apoyó en el Congreso, aún a riesgo de que España los perdiese”. De hecho, “no es la primera vez que el PP vota en contra de su país solo por hacer daño a un presidente socialista”, ha añadido.



La también secretaria general de los socialistas de la capital pide al PP “que no dé lecciones sobre la gestión de fondos europeos después de que Carnicero se marchase del gobierno haciendo que la ciudad tuviese que pagar un millón de euros por la mala gestión de la EDUSI y los sobrecostes de algunas de sus obras, como la del río Henares”.



Por último, Sara Simón pone en valor las políticas del PSOE al frente del Gobierno de España en momentos de crisis y momentos complicados en los que hay que pensar en el país y en su gente. “De ahí en Plan E en los años de Gobierno de Zapatero, en los que el entonces alcalde Román no contó con ningún otro partido o grupo, o ahora la gestión decidida de Pedro Sánchez para que Europa entienda que hay que ayudar a todos sus miembros a salir de esta situación, sobre todo a las economías más castigadas por la pandemia”.