Denuncian la situación tercermundista de la Guardia Civil de Guadalajara : linternas que se apagan cada 15 minutos, monos de trabajo con 5 años de antigüedad, vehículos con más de 500.000 kms...

miércoles 10 de marzo de 2021 , 19:20h

AUGC Guadalajara vuelve a denunciar públicamente la precariedad de medios más absoluta en la que se encuentran los guardias civiles de esta Comandancia



La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado la precariedad de medios de los guardias civiles de esta comandancia, entre ellas la falta de vehículos o linternas y la escasez de botas de agua o cuerdas.



En una nota de prensa, la AUGC ha señalado los vehículos son pocos y tienen muchos años y kilómetros, algunos pasan de los 500.000 kilómetros, ha señalado, con lo que pasan mucho tiempo en el taller.



Otras carencias que cita son linternas que no se apaguen a los quince minutos, botas de agua, cuerdas y eslingas para remolcar coches atrapados, pero también ha señalado que "se nos obliga a compartir los paquetes balísticos de los chalecos antibalas porque no hay para todos".



Según la AUGC, la situación con los paquetes de los chalecos va a provocar "situaciones rocambolescas" como que un agente con una talla concreta "deba coger paquete balístico de otra talla diferente y no quepa dicho paquete balístico en su funda, o coja una talla más pequeña que su funda que haga que no se eficaz dicho chaleco, ya que los mismos deben ir adaptados a la morfología del agente, ajustado a su talla y peso".



También hay carencias en las prendas de trabajo, ya que hay agentes que tienen pedido vestuario desde hace más de cuatro años y "todavía no les han entregado un simple tricornio" y hay personal de apoyo con un mono de trabajo que le asignaron al empezar a trabajar "y llevan más de cinco años sin recibir otro de repuesto o sustitución por desgaste".



Esta carencia, ha apuntado la AUGC, es "especialmente relevante" en la especialidad de tráfico.