Esteban tacha la gestión realizada por Page en este año de pandemia “de nefasta y cargada de una dosis importante de prepotencia y soberbia”

jueves 04 de marzo de 2021

jueves 04 de marzo de 2021 , 17:59h

El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara, Alfonso Esteban, ha tachado la gestión del Gobierno regional en este año de pandemia “como absolutamente nefasta y cargada de una dosis muy importante de prepotencia y de soberbia” por parte del presidente de la Comunidad Autónoma, García Page, “que ha llevado a Castilla-La Mancha a tener la peor tasa de letalidad de toda España”.



Esteban ha recordado que según los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno regional han fallecido por Covid 5.692 personas en nuestra región, 583 en la provincia de Guadalajara, y hasta la fecha han comunicado 170.939 contagiados, 20.803 de ellos en Guadalajara.



El vicesecretario de Organización ha recordado que Castilla-La Mancha ocupa el número 15 por la cola en cuanto al proceso de vacunación. De las vacunas ofrecidas se han suministrado el 78% y sólo está inmunizado el 3% de la población, y lamentablemente ocupamos la última posición en realización de pruebas diagnósticas de Covid.



A estos nefastos datos, tenemos que sumarle que “hemos tenido un presidente de la comunidad faltón con todos aquellos que le han llevado la contraria y con los que peor lo están pasando en esta crisis sanitaria”.



El vicesecretario de Organización ha recordado que al comienzo de la crisis sanitaria Page se negó a tomar medidas para suspender las clases afirmando que “los profesores solamente querían 15 días de vacaciones”. Page aseguró que los hospitales de la región tenían respiradores suficientes “sabiendo que no era verdad, e igualmente afirmó que había equipos de protección individual para los sanitarios “mintiéndonos una vez más a todos”. Esteban también ha hecho referencia a las faltas de respeto a los alcaldes cuando Page señaló “que iban a salir estupendos y por la puerta grande en esta pandemia porque realmente se trataba de cerrar parques y de dejar de limpiar las calles”, cuando la única realidad, ha dicho Esteban, “es que gracias a todos los alcaldes la pandemia no ha ido a más”.



Del mismo modo ha lamentado las palabras de Page dirigidas a los mayores de las residencias cuando decía que en estas dependencias no eran personas válidas y que una simple gripe les hubiera hecho fallecer”. El vicesecretario también ha recordado las declaraciones realizadas por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Fernando Mora, cuando dijo que con medio litro de aguardiente se muere el virus y además se quita las tonterías”.



Todas estas atroces afirmaciones, ha dicho Esteban, dan cuenta del balance de la gestión de Page al frente de la pandemia. “Está claro que Page ha sido incapaz de tomar las medidas necesarias, pero ha estado muy atento a la hora de realizar prohibiciones a muchos sectores y colectivos sin medir las consecuencias sociales y económicas derivadas de su nefasta gestión”



Finalmente ha apuntado que Page y todo el Gobierno regional “debería haberse aplicado la humildad y el sentido común y no la prepotencia, la arrogancia y la soberbia y a atacar a aquellos que discrepan y que peor lo están pasando”.