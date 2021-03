Una mujer es asesinada POR SIETE PUÑALADS en Torrejón de Ardoz y detienen a su expareja

martes 02 de marzo de 2021 , 12:08h

Una mujer ha sido asesinada este martes en Torrejón de Ardoz tras recibir al menos siete puñaladas y la Policía Nacional ha detenido a su expareja como presunto autor, según han informado fuentes policiales y Emergencias Comunidad de Madrid.



A las diez de la mañana se recibió a través del 091 una llamada que informaba de que una mujer herida por arma blanca se encontraba en el rellano de una vivienda del número 86 de la avenida Constitución.



Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, que se llamaba Mari Carmen y que falleció desangrada por las graves heridas que le produjo su agresor; no hubo posibilidad de reanimación.



La Policía Nacional ha detenido en el lugar a un hombre de 48 años, expareja de la victima, como presunto autor de la agresión y que ha sido llevado a los calabozos de la Comisaría de Torrejón de Ardoz.



La víctima y su presunto agresor no estaban empadronados en el mismo domicilio, no vivían juntos, pero el hombre residía en un lugar cercano. Tenían dos hijos de 21 y 17 años.



Por el momento se desconoce si el detenido tenía antecedentes por malos tratos o alguna medida de alejamiento sobre su expareja.



La mujer no había notificado ni denunciado ningún episodio de malos tratos en el Punto Municipal de Violencia de Género.



Los agentes de seguridad ciudadana han acordonado el lugar para prestar asistencia sanitaria y proteger la escena del delito e integrantes de Policía Científica han llevado a cabo la inspección ocular junto con miembros del Grupo V de Homicidios que se han hecho cargo de la investigación.