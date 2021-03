PÉSIMO DATO : El paro sube en Guadalajara en 705 desempleados, un 3,73% más que el mes anterior, alcanzándose los 19.601 parados

REDACCION

martes 02 de marzo de 2021 , 12:02h

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de febrero en 194.990 personas, tras subir en 2.785 desempleados, con una subida porcentual del 1,45%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes.



Respecto al mismo mes de 2020, el paro subió en 19.249 desempleados en la Comunidad Autónoma, un 10,95% más.



En términos nacionales, el número de parados subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que ha atribuido este repunte del desempleo al “fuerte impacto” de la tercera ola de la pandemia y a las “severas restricciones” que se han impuesto para frenarla.



PROVINCIAS

El paro subió en febrero en todas la provincias de la región. Así, el aumento más acusado fue el de la provincia de Toledo donde el desempleo subió en 1.199 personas, un 1,73% más; seguida de la de Guadalajara donde lo hizo en 705 desempleados, un 3,73% más; y Ciudad Real con 682, un 1,31% más.



Tras ellas se situó la provincia de Albacete, donde el aumento del paro el mes pasado fue de 108 personas, lo que supone un 0,29% más; y la provincia de Cuenca, donde el desempleo subió en 91 personas, un 0,63% más.



SEXOS

Por sexos, en Albacete, de los 37.564 desempleados que presentaba la provincia en el segundo mes del año 13.390 son hombres y 24.174 mujeres. De la cuantía total, 3.510 son menores de 25 años, de los que 1.644 son hombres y 1.866 mujeres.



En la provincia de Ciudad Real, son 52.770 personas las que están en búsqueda activa de empleo, 18.850 hombres y 33.920 mujeres, mientras que en el sector de jóvenes el total suma 5.199, con un reparto de 2.403 hombres y 2.796 mujeres.



De otro lado, en la provincia de Cuenca hay 14.578 parados, de los que 5.750 son hombres y 8.828 mujeres, de los cuales 1.391 aún no han cumplido los 25 años. En este caso, hay 724 hombres y 667 mujeres.



De los 19.601 parados que hay en Guadalajara, 8.067 son hombres y 11.534 mujeres. El reparto de los 1.844 parados menores de 25 años es de 1.001 hombres y 843 mujeres.



En la provincia de Toledo, de total de total de 70.477 parados, 25.675 son hombres y 44.802 mujeres el número de mujeres. Entre los jóvenes menores de 25 años, hay un total de 6.448 parados de los que 3.195 son hombres y 3.253 mujeres.



SECTORES

Por sectores, en la provincia de Albacete, de los 37.564 desempleados, 3.538 proceden de la Agricultura (50 más), 4.020 de Industria (25 menos), 21.073 de Construcción (124 menos), 24.700 de Servicios (111 más) y 31.033 del capítulo Sin Empleo Anterior (96 más).



En Ciudad Real, por su parte, los 52.770 desempleados, 6.068 proceden de la Agricultura (625 más); 4.196 de Industria (27 más); 3.821 del sector de la Construcción (278 menos); 33.950 del de Servicios (173 más); y 4.735 del colectivo Sin Empleo Anterior (135 más).



En Cuenca, los 14.578 desempleados se reparten del siguiente modo: 1.546 de Agricultura (42 menos); 1.332 Industria (los mismos que el mes anterior); 1.011 Construcción (80 menos), 9.529 en Servicios (176 más). Respecto al apartado Sin Empleo Anterior registra 1.160 personas (37 más).



De su lado, en la provincia de Guadalajara, de los 19.601 parados, 418 proceden de la Agricultura (13 más); 1.325 de la Industria (22 menos); 1.303 de la Construcción (42 menos), 15.183 del Sector Servicios (699 más) y 1.372 no tienen Empleo Anterior (57 más).



Por último, de los 70.477 desempleados que hay en la provincia de Toledo, 3.961 proceden del sector agrícola (187 más), 7.276 del industrial (2 más), 5.415 de la Construcción (233 menos), 47.658 del de Servicios (1.073 más) y 6.167 no presentaban empleo anterior (170 más).



CONTRATOS

En el segundo mes del año, en Castilla-La Mancha se formalizaron un total de 54.282 contratos, lo que supone 1.468 menos que el mes anterior (-2,63%) y 5.729 menos con respecto al mismo periodo del año pasado(-9,55%).



De esos 54.282 contratos, 5.079 fueron indefinidos, 972 más que el mes anterior (un 23,67 más), y 442 menos en términos interanuales (-8,01%)



Por último, en la región se firmaron un total de 49.203 contratos temporales en el segundo mes del año, lo que supone 2.440 menos que el mes anterior (-4,72%), y 5.287 menos que hace un año (-9,70%).