Registran una moción de censura en Espinosa de Henares para desbancar al PSOE de la alcaldía, por su "falta de diálogo" y por considerar que tiene paralizado el municipio

jueves 25 de febrero de 2021 , 18:05h

Cuatro de los siete ediles que conforman la Corporación del Ayuntamiento de Espinosa de Henares (Guadalajara) han registrado este mismo miércoles una moción de censura contra la alcaldesa socialista de este municipio, Consuelo Sepúlveda, por su "falta de diálogo" y por considerar que tiene paralizado el municipio.



Los firmantes de la moción, son los tres ediles de Henares en Marcha y uno de los dos que tiene el PP, quienes ya han propuesto como candidato a la Alcaldía al concejal Eduardo Navarro de Henares en Marcha, que ha aceptado la designación.



La moción está suscrita por el mismo candidato, así como por José Manuel Durán e Itziar Simón, también de Henares en Marcha, y Zahara Franco, del PP.



Se trata de un municipio con cerca de 700 habitantes donde y en las últimas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, Henares en Marcha obtuvo tres concejales, PP dos y PSOE otros dos. Un acuerdo entre estas dos últimas formaciones otorgó la Alcaldía a la socialista Consuelo Sepúlveda



Sin embargo, según el escrito de justificación de la moción, la confianza que el PP otorgó a la alcaldesa precisaba cambios en la gestión, transparencia, comunicación y consenso que, según los integrantes de dicha iniciativa, no se ha dado.



Bajo su punto de vista, la regidora, en vez de propiciar la participación, ha mostrado "falta de diálogo" y no ha delegado en el resto de los miembros de la Corporación, lo que "ha limitado la capacidad de respuesta a las demandas de los vecinos".



Los firmantes de la moción consideran que Espinosa no puede continuar con una gestión "paralizada y sin proyección", ni con una alcaldesa "sin inquietud ni perspectiva para sacar adelante el municipio", añade el escrito.



Aseguran que han agotado las posibilidades de intentar el consenso porque Sepúlveda no ha sabido escuchar, lo que les ha llevado a presentar esta moción de censura como una opción "valiente, comprometida y responsable", en busca de "estabilidad política", subrayan.