Juan Garrido Cecilia, presidente de la Fundación Siglo Futuro, nombrado "Embajador de la marca Ejército"

jueves 25 de febrero de 2021 , 17:54h

Este miércoles día 24 de febrero, en el Auditorio del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, se ha celebrado un acto en el que, el General de División, representante Institucional de CLM, D. ENRIQUE MILLÁN, ha entregado la Cédula y la Insignia de Embajador de la “Marca Ejército”, al Presidente de la Fundación Siglo Futuro de Guadalajara, Juan Garrido Cecilia.



También se han entregado las distinciones al resto de Embajadores de Castilla la Mancha: Por Toledo, han recibido el nombramiento el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y la comisionada del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Rocío López González. Por la provincia de Albacete ha sido designado, el director general de la empresa Pripimar S.L. Santos Prieto; por Ciudad Real, el periodista Ángel López Sánchez; por Cuenca, el cronista oficial de la ciudad, Miguel Romero Saiz, y por Guadalajara, como ya hemos dicho, el presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido Cecilia.



Al acto también han asistido, el General de Brigada, Director del Museo del Ejército, Jesús Arenas, el Coronel Director de la ACINF, Antonio Armada y el Coronel Comandante Militar de Guadalajara, Javier Ricón.



En su discurso, el General Millán, ha remarcado que "somos un Ejército pequeño, pero moderno y eficaz, que busca servir a España, hasta sus últimas consecuencias, y que es, eficaz en las misiones en las que participa y eficiente en la utilización de los recursos asignados”. “El nombramiento de Embajador de la Marca Ejército, distinción responsable que llevarán con orgullo y honor, se creó el pasado año y tiene como objetivo acercar los valores, la visión, el código de conducta del Ejército de Tierra y de sus nobles valores, a todos los ámbitos de la sociedad”.



Se han nombrado en toda España a 120 Embajadores, pertenecientes a los ámbitos de la Cultura, la Ciencia, el Deporte, los Medios de Comunicación, de la Industria y la Empresa, Cuerpo Diplomático, etc. Entre otros, al ex seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, la ex ministra, Fátima Bañez, el periodista, Ángel Expósito, el director general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Escriña, el pintor, Ferrer Dalmau, etc.