El Pleno de Villanueva de la Torre da luz verde al inicio del procedimiento para la contratación de los servicios de limpieza de edificios municipales y limpieza viaria

lunes 22 de febrero de 2021 , 13:49h

L Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, celebrado en la tarde del pasado jueves de manera telemática, sirvió para, además de aprobar el Presupuesto Municipal 2021, debatir sobre otros asuntos. Así, el Pleno dio luz verde al inicio de los expedientes de contratación de los servicios de limpieza de edificios municipales y de limpieza viaria y zonas verdes.



De un lado, se aprobó el expediente de contratación relativo al contrato de servicios de limpieza de edificios municipales, que va a rondar los 262.000 euros y que contempla una ampliación en la cobertura, pues a partir de ahora se acometerá también la limpieza de la nave municipal, de los vestuarios del campo de fútbol, del edificio donde se encuentra la sede de Protección Civil y del pabellón polideportivo. Se trata, tal y como explicó la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico, de un contrato de un año de duración, prorrogable hasta un máximo de cinco. El expediente se aprobó por una amplia mayoría: PSOE, Ciudadanos (Cs), Partido Popular (PP) y Vox votaron a favor, mientras que el concejal no adscrito se abstuvo. Únicamente votó en contra Unidas Podemos (UP), que justificó su rechazo en que le parecían “insuficientes” las horas dedicadas a la limpieza de vestuarios del campo de fútbol.



Por su parte, también se aprobó el inicio del expediente de contratación relativo al contrato de servicios de limpieza viaria y zonas verdes. En este caso, la licitación alcanza los 212.000€, siendo “una apuesta fuerte e importante” del equipo de Gobierno “porque vemos esencial mejorar en limpieza viaria”, como comentó la alcaldesa. En este caso, la licitación será por cuatro años, con uno más de posible prórroga, por lo que el montante total relativo al contrato de la limpieza viaria superará el millón de euros en ese tiempo. El punto se aprobó por unanimidad.



Otros asuntos.-



El Pleno también aprobó el inicio de expediente de modificación del contrato de servicios de prestación directa a la ciudadanía de la escuela infantil Cocoles. Rico explicó que la situación provocada por la crisis sanitaria ha producido un descenso en la demanda de este servicio, por lo que se ha de modificar el contrato para que la empresa adjudicataria pueda seguir ofreciendo dicho servicio. El punto se aprobó por una amplia mayoría, con el voto favorable de toda la Corporación, excepto del PP, que se abstuvo.



Por unanimidad se aprobó la masa salarial para el personal laboral 2020, mientras que el acuerdo económico y social de los empleados públicos también fue aprobado, en este caso, con el voto favorable del PSOE, Cs, PP y el concejal no adscrito. UP y Vox votaron en contra. Por último, la Normativa Reguladora del Teletrabajo para el personal municipal fue aprobada con el mismo apoyo que el punto anterior, si bien, en este caso, UP y Vox se abstuvieron.



Mociones.-



El Pleno también debatió sobre diversas mociones. De un lado, se rechazó la propuesta de Vox sobre la activación del protocolo Platevitorre y Protección Civil, en referencia a la actuación sobre el temporal Filomena. La moción fue rechazada con el voto en contra de PSOE, Cs y el concejal no adscrito, y el voto favorable de PP y UP, además del grupo proponente. Sí fue aprobada la moción de Vox sobre transparencia y acceso a expedientes, con el voto favorable de toda la Corporación, excepto el del concejal no adscrito, que se abstuvo. Mismo resultado obtuvo la propuesta de Vox sobre respetar el protocolo de vacunación ante el Covid-19, si bien la propuesta fue modificada por el propio grupo proponente, a instancias del resto de grupos, que en su texto inicial se refería únicamente a que el equipo de Gobierno se comprometiese a respetar el protocolo de vacunación. Se cambió por el texto “toda la Corporación”, por lo que se exigirá el cese de cualquier edil del Ayuntamiento que se salte el protocolo establecido.



Se debatieron dos mociones más, cuya urgencia debió ser votada al presentarse fuera del plazo establecido. De un lado, Vox propuso la reprobación de la alcaldesa, por el aplazamiento del Pleno de enero a febrero. La propuesta contó únicamente con el voto a favor de Vox y el rechazo del resto de la Corporación. Por último, se aprobó la moción de UP que planteaba ayudas para el pequeño comercio de la localidad, si bien con algunas modificaciones. Así, y tras asegurar la portavoz de UP que se trataba de un “borrador” sobre el que empezar a trabajar, la medida contó con el apoyo de toda la Corporación.



El Pleno finalizó tras el apartado de ruegos y preguntas de los distintos grupos municipales.