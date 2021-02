Exigen al gobierno municipal de Azuqueca que cumpla la legislación vigente sobre transparencia y buen gobierno

lunes 22 de febrero de 2021 , 13:44h

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca defenderán en el próximo Pleno una moción para dar transparencia a la gestión municipal, algo que actualmente no se está produciendo, siendo la petición de información uno de los “caballos de batalla” de los grupos de la oposición, que de forma reiterada vienen criticando las dificultades para acceder a la información sobre la gestión municipal y exigiendo transparencia al Equipo de Gobierno.



Los populares quieren que, aprovechando que se trabaja en la renovación de la web municipal, se incorpore un “Portal de Transparencia un Perfil del Contratarse, completos y actualizados”, que incluya todos los datos sobre la gestión municipal y la situación económica del Ayuntamiento, para que los vecinos conozcan cómo y en qué se gastan sus impuestos.



Desde el PP aseguran que la mayoría de los indicadores del Portal de Transparencia no están actualizados –algunos de ellos desde el año 2016-. Entre los datos que NO se publican están los relativos a la situación y ejecución del presupuesto, los ingresos y gastos, los contratos, los principales proveedores del Ayuntamiento, la deuda por habitante, los gastos de viajes del alcalde y otros miembros de su equipo, las actuaciones de los concejales de la oposición relacionadas con el control de la gestión del gobierno, etc.



“Es una situación delirante; no sólo nos hurtan el derecho a la información, sino que tratan de silenciar cualquier iniciativa de la oposición, que, mal que les pese al alcalde y los suyos, somos tan representantes de los azudenses como ellos”, afirma la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea.



Para tratar de atajar esta situación, en la moción del PP se insta a publicar y mantener actualizados en la web municipal -Portal de Transparencia- todos los documentos referentes a las cuentas anuales del Ayuntamiento (balance, cuenta de resultados económico-patrimonial y memoria); la información sobre los numerosos contratos menores que se llevan a cabo, sobre los procesos de adjudicación de obras y servicios, sobre las obras que se realizan y su estado de ejecución, sobre los gastos de representación del alcalde y el Equipo de Gobierno, sobre las subvenciones que se otorgan, etc.



En definitiva, los populares exigen al Gobierno municipal que cumpla con la legislación vigente en materia de transparencia, ofreciendo tanto a los vecinos como a los grupos de la oposición, toda aquella información requerida relacionada con la economía y la actividad municipal, y contestando en modo y forma en los plazos establecidos.



La transparencia y el derecho a la información



Desde el Grupo Popular subrayan la importancia de la transparencia en las administraciones públicas y también la normativa que les obliga a informar, señalando en ese sentido que “la transparencia es una ventana abierta, que permite a los ciudadanos conocer el detalle de la gestión municipal, analizarlo y obtener sus propias conclusiones”. De esta manera, se debería poder acceder a los datos sobre la gestión económica, presupuestos, subvenciones, contratos… pero también a la información sobre los responsables políticos y al funcionamiento de los órganos de gobierno.



Además, los populares recuerdan que el artículo 23.1 Sección 1.ª de la Constitución Española, dice: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.



Sin embargo, los populares aseguran que el Gobierno municipal de Azuqueca incumple permanentemente la normativa vigente en materia de transparencia, incluido el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cuyo artículo 14 señala que “es un derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, el obtener del Alcalde los datos e informaciones municipales que resulten precisos para el desarrollo de su función”; y la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que desde 2015 obliga a todos los ayuntamientos españoles a ofrecer el acceso a la información que desde los distintos grupos municipales fuera requerida.



“El alcalde y su equipo hacen y deshacen como les da la gana, manejan los hilos a espaldas del pueblo de Azuqueca, se creen que tienen un cortijo en propiedad y que no tienen que rendir cuentas a nadie, pero esa situación tiene que acabar, ya”, señala Hormaechea.