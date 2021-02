El tiempo en Molina de Aragón para este sábado es de 0ºC de temperatura 17ºC de máxima con un 26% de nubes y una probabilidad de lluvia del 9%.

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Ambiente soleado este sábado en Guadalajara donde el mercurio alcanzará los 20ºC

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 5ºC de mínima y 20ºC de máxima con un 48% de nubes y una probabilidad de lluvia del 6%. La velocidad del viento será de 16 km/h soplando de dirección sur.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de febrero de 2021 , 08:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando durante la tarde a intervalos de nubes medias y altas en la mitad occidental.



Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas en el este de Guadalajara y tercio norte de Cuenca. El viento soplará componente sur flojo, más intenso en las horas centrales del día y con probables rachas muy fuertes en cotas altas de la serranía de Guadalajara.



Los termómetros oscilarán entre los 6 y los 21ºC en Albacete, 4 y 20ºC en Ciudad Real, 4 y 18ºC en Cuenca, 5 y 20ºC en Guadalajara y entre 7 y 21ºC en Toledo.



Lluvia y bajada brusca de temperaturas por la llegada de la borrasca Karim a partir de este domingo.-



El fin de semana estará marcado por el paso de la borrasca 'Karim', la undécima con nombre en lo que va de año, que dejará vientos fuertes y lluvias en el norte y en el oeste el sábado y el domingo las precipitaciones serán generalizadas en el conjunto de la Península, a la que también le afectarán la calima y un abrupto descenso térmico, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



La portavoz de la AEMET, Beatriz Hervella, ha añadido que también se espera polvo en suspensión y que el calor primaveral "bruscamente cederá espacio temperaturas más propias de febrero".



En concreto, la comunidad gallega será la más afectada por Karim, especialmente el sábado, aunque sus efectos se dejarán sentir ya desde este viernes, antes de que el frente asociado a la borrasca toque tierra y llegue el viento, que soplará con fuerza ya desde media mañana, lo que ha provocado que se activen los avisos en la costa gallega por viento y en buena parte del interior.



Con el paso de las horas y durante la tarde, las zonas montañosas del extremo norte peninsular se unirán al aviso amarillo ya que se esperan rachas máximas de al menos 80 kilómetros por hora y "tras el viento llegará el agua".



La portavoz destaca que la provincia de La Coruña durante la noche acumulará cantidades que en el suroeste de la misma puede incluso superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esto, junto a la mala mar, con avisos de riesgo importante en el área atlántica, se mantendrá también el sábado.



El frente asociado a Karim irá afectando de forma "lenta y progresiva" a Galicia durante todo el sábado con avisos activos por lluvia en la mitad occidental de la comunidad. "La verdad que avanzará muy perezosamente, dejando cantidades significativas de agua que a lo largo de esta jornada sólo afectarán al tercio occidental peninsular", explica Hervella que añade que por la tarde ya llegarán a Asturias y el extremo este de Castilla y León y Extremadura, además de mantenerse en Galicia.



Asimismo, ha precisado que de nuevo la lluvia vendrá precedida por vientos fuertes que afectarán a las zonas montañosas las zonas altas de la mitad norte peninsular, con avisos activos en buena parte del día por rachas que, por ejemplo, en zonas puntuales de la cornisa cantábrica podrían superar los 110 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, se activarán avisos por viento el sábado en las islas de Palma y Tenerife, donde además lloverá de forma significativa.



Respecto al domingo, explica que el frente cogerá "un poquito de carrerilla" y se extenderá por todo el centro peninsular, y los chubascos terminarán llegando al área mediterránea el lunes de madrugada.



"Lo más destacado del domingo", según la portavoz será el descenso térmico, provocado por la descarga fría que seguirá al paso del frente y que hará descender las máximas entre 4 y 8 grados centígrados.



"Este viernes aún gozamos de temperaturas primaverales con anomalías positivas en las máximas de entre cinco y diez grados en la mitad este peninsular", señala Hervella que añade que del domingo al lunes las temperaturas volverán a ser las "típicas" de febrero.



El domingo también tendrán aviso por acumulación de nieve de 5 centímetros en Castilla León y en concreto en la Ibérica de Soria y Burgos, en la cornisa Cantábrica de León y en el área zamorana de Sanabria. Ese día, la cota de nieve caerá a lo largo de la jornada hasta situarse en torno a los 800 o 1.000 metros en el noroeste de la Península; 1.300 en el centro y 1.500 en el sur.



Por otro lado, subraya que el polvo en suspensión seguirá estos días en forma de calima que afectará a buena parte del centro peninsular, pero el domingo llegará una nueva entrada "significativa" con elevadas concentraciones relevantes, especialmente en Murcia, Comunidad, Valenciana, Baleares y Cataluña.



De cara a la próxima semana, el lunes de madrugada se formará una DANA (depresión aislada en niveles altos) sobre el Mediterráneo entre España y Argelia y dejará probablemente precipitaciones en el área mediterránea, desde Murcia hasta Cataluña, pero "en ningún caso" se dará una situación meteorológica adversa.



No obstante, estas lluvias unidas al polvo en suspensión presente el domingo podrán ocasionar alguna lluvia de barro, así que aconseja no dejar el coche bajo cubierta.



El lunes, la formación de la DANA permitirá la entrada de una pequeña cuña anticiclónica que los protegerá ante la llegada de nuevas y potentes borrascas atlánticas. "En el noroeste parece que, a partir de la próxima semana tendrán un breve periodo de estabilidad.



"No somos los únicos que parecemos vivir en una montaña rusa térmica. En buena parte de Europa se cierra el episodio de frío intenso que nos dejó imágenes, los canales de Amsterdam como pistas de patinaje, algunos tramos del Támesis congelados o incluso Berlín a -14ºC", resume la portavoz que señala que allí pasarán a tener termómetros con anomalías térmicas positivas "reseñables".