Esteban pide a Page que recapacite y adopte las iniciativas propuestas por el PP-CLM “que hacen posible la apertura de todos los negocios y la lucha contra la pandemia”

lunes 15 de febrero de 2021 , 12:55h

El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido al responsable del ejecutivo regional, García-Page que reflexione y acepte las iniciativas propuestas por el PP-CLM de Paco Núñez que apuestan por un Plan de Apertura de la Hostelería, la Cultura y Deporte “más ambicioso que hace posible la apertura de todos estos negocios con la lucha contra la pandemia”.



Esteban ha asegurado que escuchar a la oposición “produce buenos efectos en los gobiernos” y, por lo tanto, “en la población en general”. Por ello ha recomendado a Page que recapacite sobre la necesidad de dar un paso más “porque se debe ser estricto en la vigilancia, pero se debe ser más flexible y ampliar las medidas para que todos los sectores afectados este último año, por la crisis sanitaria que se ha convertido en una profunda crisis económica, puedan salir adelante y mantener los puestos de trabajo y a sus familias”.



A juicio del vicesecretario de Organización del PP en Guadalajara “las medidas de apertura son absolutamente insuficientes y hacen muy complicado que con los aforos y las limitaciones que se han establecido los negocios de los diferentes sectores sean viables económicamente. Además, ha recordado que la Cultura permanece cerrada, “continúan señalándola como responsable de algo que no lo es” y pedimos que todas las actividades culturales se vuelvas a reabrir con los aforos oportunos y con las medidas sanitarias, de distancia y mascarilla que sean necesarias”.



En el ámbito del deporte, Esteban ha insistido en la necesidad de considerarlo actividad esencial para generalizar su práctica y permitir la apertura, “no en los aforos y porcentajes que considere Page, sino apoyándose en profesionales de la actividad física a los que no han escuchado”, además “proponemos que comience a asistir público al deporte de manera segura”.



Esteban se ha vuelto a referir las ayudas económicas del Gobierno regional, que los propios profesionales afectados, “han tachado de insuficientes” después de haberles obligado a cerrar negocios que son el medio de vida de miles de personas y “con esas cuantías no solo se tienen que sufragar los gastos del negocio, sino que tienen que vivir miles de familias”, por ello “las ayudas deben ser mayores y con unos requisitos más laxos de los que se imponen”.



Finalmente, el vicesecretario de Organización ha tachado se “chapuza absoluta” la aplicación de códigos QR en la hostelería y ha pedido que no sean obligatorios porque vuelven a señalar a la hostelería como la culpable cuando no lo es. Esteban se ha preguntado “cuáles han sido los criterios que los han llevado a hacerlo a este sector y no se aplican, por ejemplo, cada vez que uno sale de su casa, o cuando acude a comercios, usa el transporte o realiza cualquier tipo de actividad”, ha concluido.