IU lamenta el “gran descontrol” de la Junta de Page con las Residencias de Mayores de CLM

lunes 08 de febrero de 2021 , 14:03h

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha lamentado la situación “de gran descontrol” que tiene la Junta de Page con respecto a las residencias de mayores y los nuevos brotes de COVID-19 en ellas.



En nota de prensa, indica que hace unos días se conocían nuevos brotes y fallecimientos de coronavirus en las residencias de Villahermosa (Ciudad Real) con 33 contagiados, en Lagartera (Toledo) con 77 positivos y 9 fallecidos, en Las Ventas de San Julián (Toledo), 49 personas positivas y 2 fallecidos, y en Las Ventas con Peña Aguilera donde el brote se ha cobrado la vida de 16 usuarios.



El Coordinador Regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha señalado que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, no ha aprendido “nada” de las anteriores oleadas de COVID-19 y siguen cometiendo los mismos errores. “La campaña de salvar la Navidad y las relajadas medidas adoptadas por el Gobierno regional han conllevado que los casos de COVID-19 en los diferentes pueblos de nuestra región se hayan disparado y que la presión hospitalaria sea muy alta”.



“Hace unos meses, desde Izquierda Unida, solicitamos a la Consejería de Bienestar Social y a su responsable que hiciera públicos los protocolos de actuación que se estaban aplicando en las residencias de mayores”, ha señalado Crespo, quien añade que este “descontrol que vemos y sufrimos ahora en las residencias viene por la falta de unos protocolos concretos”.



El coordinador regional de IU ha vuelto a recordar que “el hecho de no haber abierto la Comisión de Investigación en las Cortes regionales de lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera oleada, que estaba acodada, ha impedido que se hayan podido sacar conclusiones que hubiera sido de mucha utilidad durante la segunda oleada y muy especialmente durante esta tercera, que está demostrando ser mucho más grave”.



Además ha preguntado a la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, “en qué han quedado las más de 850 inspecciones que dicen haber realizado en las residencias de mayores de la región”, ya que “ni sabemos los resultados de estas, ni si ha llegado a haber sanciones a alguno de estos centros, no hay datos concretos”.



Desde Izquierda Unida solicitan a la Junta de Comunidades que sigan realizando desinfecciones en las residencias de mayores para “aumentar la prevención en estos centros y proteger aún más a las personas mayores que se encuentran allí”.



Por último, Crespo ha señalado que “lo único concreto es que está habiendo una nueva oleada en las residencias de mayores y de nuevo a la Consejería de Bienestar Social le ha pillado echando balones fuera e improvisando”.