71 proyectos optan a conseguir ayuda, dentro de la convocatoria de ADEL destinada a entidades públicas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de febrero de 2021 , 12:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El pasado 16 de enero culminaba el plazo de presentación de proyectos dentro de la convocatoria que se abrió dos meses antes, y a la que pudieron acudir las entidades locales incluidas en la resolución de ADEL Sierra Norte al amparo del programa de ayudas 2014-2020.



Fue la tercera convocatoria destinada a entidades públicas que la junta directiva de ADEL aprobó, en el marco del programa 2014-2020, para incentivar la creación, mejora y ampliación de infraestructuras en las zonas rurales de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. Los proyectos presentados debían ser no productivos, ejecutarse en la zona de aplicación de la estrategia de desarrollo local de ADEL y adecuarse a la misma. Entre las inversiones que optan a las ayudas se encuentran aquellas destinadas a energías renovables y ahorro energético.



La convocatoria está dotada con 400.000 € y los proyectos presentados pueden recibir hasta el 80% de la inversión, con un importe máximo de 20.000 € por iniciativa, IVA incluido.



Han sido 71 las iniciativas presentadas, de manera que no todos los proyectos van a poder recibir la ayuda. Más del 80% de los municipios que conforman la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara han querido participar en esta iniciativa, “lo que demuestra el interés por seguir implantando mejoras importantes y necesarias en el medio rural desde las instituciones”, señala María Jesus Merino, presidenta de ADEL Sierra Norte.



Estos 400.000 € se enmarcan aún en el programa de ayudas 2014-2020. Para cerrar el periodo de ejecución actual, aún queda una convocatoria, en este caso relacionada con proyectos necesarios para la adaptación a los requerimientos COVID.



Las dos primeras anualidades de ayudas, correspondientes al nuevo programa que comprenderá los ejercicios 2021-2027, es decir las de 2021 y 2022, está previsto que se gestionen al amparo de la estrategia marcada en el plan 2014-2020, para no demorar la llegada del impulso económico tan necesario en el momento actual, mientras se preparan las bases y estrategias de desarrollo del siguiente programa.



El programa 2014-2020 quedará cerrado definitivamente en 2023, cuando todos los proyectos estén ejecutados y justificados.



La selección de proyectos, de los 71 presentados, se realizará según las bases mediante procedimiento de concurrencia competitiva, “y se tramitará mediante la comparación de las solicitudes, conforme a los baremos y criterios de selección que se publicaron en la convocatoria”, informa Laura Ruiz, gerente de ADEL.